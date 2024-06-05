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六四35周年 布林肯「不忘抗爭勇氣」 致敬新疆西藏香港遭打壓者

編譯中心／綜合4日電
國務卿布林肯。(歐新社)
國務卿布林肯。(歐新社)

4日是六四事件35周年，國務卿布林肯(Antony Blinken)向當年的示威者致敬，「他們的勇氣及犧牲不會被遺忘」；北京試圖壓制六四記憶，美國與持續爭取人權者同在，並向新疆、西藏及香港等地被壓制的聲音表示敬意。

1989年6月3日晚間中國人民解放軍以武力血腥鎮壓在北京的民主運動，結束長達50天的和平示威，造成嚴重死傷，成為震驚全球的「六四事件」。中國境內對六四事件仍三緘其口。

布林肯於4日中午發布聲明表示，「今天，在天安門廣場大屠殺35周年之際，我們緬懷數以萬計的中國和平民主抗議者，他們因為捍衛自由、人權及終結腐敗遭到殘酷攻擊」。

他說，35年後，那天的真實死亡人數仍不得而知，「但我們向所有在1989年6月4日以及之後的日子裡被殺害及入獄的人們致敬」。

布林肯也向中國各地被壓制的許多聲音表達敬意，包括新疆、西藏及香港。他說，美國將繼續與國際社會合作，推動向中國境內外侵犯人權行為的問責。

布林肯說，美國回應勇敢的天安門示威者的訴求，要求中國承認並尊重其簽署的「世界人權宣言」(UDHR)所載的人權及基本自由。美國也呼籲中國接受今年普遍定期審查(Universal Periodic Review)期間對其人權紀錄提出的許多建議，包括無條件釋放其任意及不公平拘留者。

「當北京試圖壓制六四的記憶時，美國與持續爭取人權及個人自由的人同在。35年前在天安門廣場上起身抵抗的人們，他們的勇氣和犧牲不會被忘記」。

聯邦眾院外交委員會印太小組主席金映玉(Young Kim)也於社群平台X推文表示，當中共鎮壓中國及香港人權時，必須支持為自由而和平抗議的人。

聯邦眾議員奧格茲(Andy Ogles)則說，隨著中共持續進行恐怖統治，美國必須明確譴責這個凶殘的政權。

奧格茲去年提出立法，將中國駐美大使館外的街道改名為1989年天安門廣場紀念大道。他表示，今年也對「國防授權法」(NDAA)提出類似的修正案。

六四 天安門 布林肯

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