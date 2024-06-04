紐約證交所出包 波克夏A股一度暴跌99% 錯誤交易將取消

紐約證券交易所3日電腦系統一度故障，巴菲特旗下波克夏公司A股股價「暴跌」99.97%。(擷取自CNBC實時報價)

紐約證券 交易所(NYSE)3日上午發生技術問題，影響多檔股價，「股神」巴菲特 旗下波克夏 海瑟威公司(Berkshire Hathaway)的股價錯誤顯示暴跌99.97%，市值瞬間蒸發數千億元。

美東時間當天上午9時50分左右，波克夏A類股票價格一度從62萬7400元跌至185.10元，「暴跌」99.97%；但波克夏B類股票僅下跌0.82%，報價411元。波克夏公司市值逾9000億元，巴菲特擁有波克夏38%以上的A類股，是該公司最大股東。

許多投資人看到股價波動後搶著下單購買，但波克夏A類股票已經停止交易，波克夏A類股在上午11點40分「反彈」回63萬5003元。當天停牌似乎並未對主要市場平均價格產生顯著影響。

財經媒體CNBC引述紐約證交所表示，問題源自於聯合磁帶協會(Consolidated Tape Association，CTA)公布的價格區間，該組織被各大交易所用來聯合提供即時股票報價。NYSE於美東部時間上午11時45分左右表示，問題已解決，交易已恢復正常。

CTA表示，美東時間上午9:30至10:27之間，漲跌停板價格區間存在問題—這是一種旨在應對市場波動的機制—可能是由新軟體版本引起的，該組織將在4日(周二)的交易時段恢復到先前的軟體程式。

據CTA稱，有40支股票受到該問題的影響。其他涉及的知名股票包括Chipotle Mexican Grill、GameStop、巴里克黃金公司(Barrick Gold)、紐斯卡爾電力公司(Nuscale Power)和蒙特婁銀行等。

當天收盤後紐約證交所宣布，將取消包括波克夏A類股在內的多種證券的錯誤交易。停牌時，波克夏A類股票當天的交易紀錄不足4000筆。波克夏B類股票交易持續，3日上午跌幅不到1%。當天收盤時，兩支股票的漲幅都不到 1%。

紐約證交所的母公司是洲際交易所集團(Intercontinental Exchange)，跟洲際交易所集團有聯繫的一位大型銀行高階主管告訴有線電視新聞網(CNN)，洲際交易所集團沒發現任何跡象顯示技術問題是網路攻擊所引起。