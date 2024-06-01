奧斯丁新加坡會董軍 促恢復戰區指揮官對話

美國防長奧斯丁(左中)在新加坡會晤中國國防部長董軍(右中)，確認重開直接溝通管道，年底設危機溝通小組。(路透)

美中防長奧斯丁 (Lloyd Austin)與董軍31日在新加坡會談，奧斯丁強調雙邊保持溝通管道暢通重要性，促戰區指揮官恢復對話，並歡迎年底前建立危機溝通工作小組。

奧斯丁關切解放軍 上周在台海附近軍演造成的緊張；董軍強調反台獨，敦促美方不得以武助獨。

奧斯丁與董軍在新加坡安全論壇香格里拉對話的場邊，舉行75分鐘的雙邊會談，五角大廈 資深官員形容對話直率且專業。

五角大廈轉述會談要點，奧斯丁強調美中軍事溝通管道暢通的重要性，期望如美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月達成的共識，盡快恢復美中戰區司令的電話溝通。

此外，奧斯丁歡迎在年底前建立危機溝通工作小組。

自拜習會去年達成共識以來，美國國防部長、參謀首長聯席會議主席、五角大廈印太事務助理部長、副助理部長到工作層級，均與中方對口陸續恢復溝通；美軍印太司令和解放軍東部戰區司令迄今未通話。

美中會後新聞稿均提到台海及南海議題。

五角大廈表示，奧斯丁針對近日解放軍在台海周邊的挑釁作為表達擔憂，他重申中華人民共和國不應以台灣政權交接(民主進程常態的一環)為藉口，採取脅迫行動；奧斯丁強調美國依然致力於長期的、基於台灣關係法、美中三聯合公報及六項保證的「一個中國」政策，奧斯丁重申台海和平穩定的重要性。

中方國防部轉述董軍說法稱，台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉，中方堅決反對美方嚴重違背所做承諾，向台獨發出錯誤訊號，敦促美方切實糾正錯誤，不得以任何方式以武助獨。

美國國務院31日說明副國務卿坎伯(Kurt Campbell)30日與中方副外長馬朝旭的會談，坎伯也對馬朝旭強烈關切中方在台灣附近破壞穩定的作為。

解放軍23日與24日在舉行環台軍演，中方針對新就任中華民國總統的賴清德，稱要懲戒台獨勢力；美國國務院和國防部日前分別聲明回應，斥其魯莽，兩部會首長在與中方官員的溝通中再提此事。

至於南海，奧斯丁重申美軍捍衛國際法所保障的公海航行自由，關切中方在南海對美國盟友菲律賓的脅迫作為，並重申對印太盟友的安全承諾堅不可摧(ironclad)。

董軍則說，在仁愛礁等問題上，中方的態度和底線是明確的，堅持平等協商解決分歧，對加劇挑釁的作為絕不置之不理。