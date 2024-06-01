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王大仁奢侈包模特酷似泰勒絲、碧昂絲 引爭議

記者胡玉立／綜合報導
華裔設計師王大仁找來酷似流行樂天后碧昂絲(左)與泰勒絲的模特兒，為他的新款皮包打廣告，這種做法引起爭議。(圖片取自王大仁Instagram)
華裔設計師王大仁找來酷似流行樂天后碧昂絲(左)與泰勒絲的模特兒，為他的新款皮包打廣告，這種做法引起爭議。(圖片取自王大仁Instagram)

知名華裔設計師王大仁(Alexander Wang)找來四位分別酷似流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift) 、碧昂絲(Beyoncé) 、亞莉安娜(Ariana Grande)、凱莉珍娜(Kylie Jenner)的模特兒，為他的新款奢侈包「開箱」打廣告，結果引發爭議。

王大仁品牌官方社群媒體帳號在Instagram和TikTok為其最新款手提包Ricco發布的宣傳活動，以「100%正品認證」為標題；2010年王大仁也曾玩過類似手法，找來與名人相似者宣傳他的Rocco手提包。

但這回，這些名人的鐵粉群起指責王大仁品牌，未經本尊藝人同意就任意藉她們的肖像來行銷產品。

國家廣播公司(NBC)報導，王大仁品牌活動及其引發的爭議，彰顯企業界在數位內容中利用酷似名人肖像行銷產品、吸引消費者關注的長期爭論。儘管名人被長得像的人模仿並非新鮮事，但透過社群媒體和AI人工智慧，模仿者更有機會嶄露頭角，對某些人來說，他們或許是以更令人擔憂的方式「出頭」。

洛杉磯律師弗洛恩德(Robert Freund)為客戶提供有關遵守消費者保護法的建議，他告訴NBC新聞網，王大仁的貼文讓他立即意識到這是個潛在的「形象權」問題。

「這些內容中出現的人顯然就是要看起來像某個名人，」弗洛恩德說道： 「與名人相像的潛在爭議有很多問題，在圍繞AI和『深偽』(deepfakes)討論中，也會看到更多這類問題：我們可以模仿某人的聲音嗎？我們可以雇用一個跟其他人長得一模一樣的人嗎？界線在哪裡？」

弗洛恩德指出，2019年亞莉安娜曾提出宣傳權益訴訟，她當時指控零售商Forever 21在一場宣傳活動中雇用與她「驚人相似」的模特兒，廣告中還用了她的歌詞和音樂影片。亞莉安娜後來與Forever 21以和解收場。

王大仁在2000年代中期開始聲名鵲起，他設計的服裝經常被名人穿上街頭。2020年，經常出入派對和夜店的王大仁，遭到多名男性指控性行為不端。他最初否認指控，但2021年他聲明稱，這些人有權挺身而出，他對自己的一些行為感到抱歉，但對部分細節持不同意見。

社群媒體 AI 泰勒絲

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