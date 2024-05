紐約熱狗大賽六連霸 大胃王小林尊「沒有飢餓感」退休

日本大胃王小林尊自2001年到2006年、連續六年贏得「奈森吃熱狗大賽」。(美聯社)

曾在紐約吃熱狗大賽創下六連霸紀錄的日本 大胃王小林尊(Takeru Kobayashi)最近坦承失去飢餓感,其妻也指出丈夫健康亮起紅燈,決定退休 過正常生活。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導,現年46歲的小林在最新拍攝的Netflix紀錄片「破解健康之謎:腸道秘密」(Hack Your Health: The Secrets of Your Gut)坦承需要解決健康問題並透露退休的消息。

小林表示:「我聽到大家說肚子餓了,然後看到他們吃完一臉開心的模樣。」接著語出驚人表示:「我嫉妒他們,因為我不再感覺飢餓。」

小林的妻子瑪姬·詹姆斯(Maggie James)也在紀錄片中表示,丈夫可以連續數日不進食;她說:「他認為自己可能快完蛋,因為他不會覺得餓、也不會覺得飽,他是根本沒有這些感覺。」

根據「今日美國」(USA Today)報導,2000年小林參加日本綜藝節目「電視冠軍」(TV Champion),在一小時內吃掉16碗拉麵,一舉成名,進而開啟大胃王生涯。

隔年首次越洋來到紐約康尼島 (Coney Island)參加「納森吃熱狗大賽」(Nathan's Hot Dog Eating Contest),在短短12分鐘內吃掉50根熱狗,締造驚人紀錄。

接著從2002年到2006年小林每年參加7月4日國慶日舉行的吃熱狗大賽,連續六年摘下芥末黃帶(Mustard Yellow Belt)冠軍;

至於2007年至2014年以及2016年至2023年,則由綽號「大白鯊」的大胃王切斯特(Joey Chestnut)獨占頭熬、包辦冠軍。

小林在紀錄片中指出,由於過去比賽生涯累計吃下1萬根熱狗,因此經常質疑:「我對自己身體究竟帶來什麼傷害。」