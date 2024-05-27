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紐約熱狗大賽六連霸 大胃王小林尊「沒有飢餓感」退休

編譯俞仲慈／綜合報導
日本大胃王小林尊自2001年到2006年、連續六年贏得「奈森吃熱狗大賽」。(美聯社)
日本大胃王小林尊自2001年到2006年、連續六年贏得「奈森吃熱狗大賽」。(美聯社)

曾在紐約吃熱狗大賽創下六連霸紀錄的日本大胃王小林尊(Takeru Kobayashi)最近坦承失去飢餓感，其妻也指出丈夫健康亮起紅燈，決定退休過正常生活。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，現年46歲的小林在最新拍攝的Netflix紀錄片「破解健康之謎：腸道秘密」(Hack Your Health: The Secrets of Your Gut)坦承需要解決健康問題並透露退休的消息。

小林表示：「我聽到大家說肚子餓了，然後看到他們吃完一臉開心的模樣。」接著語出驚人表示：「我嫉妒他們，因為我不再感覺飢餓。」

小林的妻子瑪姬·詹姆斯(Maggie James)也在紀錄片中表示，丈夫可以連續數日不進食；她說：「他認為自己可能快完蛋，因為他不會覺得餓、也不會覺得飽，他是根本沒有這些感覺。」

根據「今日美國」(USA Today)報導，2000年小林參加日本綜藝節目「電視冠軍」(TV Champion)，在一小時內吃掉16碗拉麵，一舉成名，進而開啟大胃王生涯。

隔年首次越洋來到紐約康尼島(Coney Island)參加「納森吃熱狗大賽」(Nathan's Hot Dog Eating Contest)，在短短12分鐘內吃掉50根熱狗，締造驚人紀錄。

接著從2002年到2006年小林每年參加7月4日國慶日舉行的吃熱狗大賽，連續六年摘下芥末黃帶(Mustard Yellow Belt)冠軍；

至於2007年至2014年以及2016年至2023年，則由綽號「大白鯊」的大胃王切斯特(Joey Chestnut)獨占頭熬、包辦冠軍。

小林在紀錄片中指出，由於過去比賽生涯累計吃下1萬根熱狗，因此經常質疑：「我對自己身體究竟帶來什麼傷害。」

小林表示，雖然曾經也想吃吃咖哩和蛋糕等其他食物，但如今「對於吃東西不再感覺有趣」，坦承對於放棄大胃王比賽感到焦慮：「畢竟這是我過去20年的一切。」並補充道：「我擔心接下來的情況，但也對我的未來感到興奮，我的心情很複雜。」

日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康...
日本傳奇大胃王小林尊，攝於2019年。小林尊在Netflix的新紀錄片《飲食健康知多少：胃腸道祕辛》宣布退休。(美聯社)

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