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長照需求日增 缺工情況卻遲遲難解 主因待遇太差

記者張聲肇／綜合報導
照顧老人生活起居的工作，須有護士助理執照，多由女性與有色人種擔任，其中又不乏新移民。(記者高雲兒／攝影)
照顧老人生活起居的工作，須有護士助理執照，多由女性與有色人種擔任，其中又不乏新移民。(記者高雲兒／攝影)

照顧老人洗澡、煮飯的長照工作，工資一小時才9元，還沒有保險等待遇，難怪即使長期照護的需求日增，缺工情況遲遲難解。

來自肯亞的魏柏內里(Culix Wibonele)2014年在亞特蘭大拿到護士助理執照後，就到養老院等地擔任長照工，照顧老人的工作幾乎無所不能，有些依靠她抬起來的老人，塊頭比她大得多。

但每小時才9元的工資，不靠兼差照顧小孩和她先生的收入，兩夫妻根本養不起四個小孩。「這種工資，真讓我震驚，想想看要做多少工作，報酬卻那麼一丁點兒。」

聯邦人口普查局指出，2030年之前，美國人口約20%年紀將在65歲以上。長照業缺工，周轉率高的問題，只會愈來愈嚴重。

布朗大學老年創新照護中心策略伙伴部門主管波諾(Alice Bonner)說，有些老人照護機構的長照工，居然留不住半個滿一年資歷的人，離職率之高可見一斑。

賓州卡邦戴爾照護與復健中心主任柯瓦勒斯基(Noelle Kovaleski)說，雇不到人最大的挑戰在於候選人不夠，她的機構想招聘一位長照工管理人，布告了兩年，居然沒人來應徵。

大家對這種工作不屑一顧的原因，除了待遇太差，還有不怕沒處去。例如，到醫院當看護工，收入也比在老人院好。

衛生部預估，長照工的需求，從2021年到2036年，將增加42%。

直接照顧老人生活起居的工作，須有護士助理執照，多由女性與有色人種擔任，其中又不乏新移民。

勞工統計局資料顯示，2012到2022年，美國的長照工增加了150萬人，擔任直接照護的人力需求，到2032年，也要新增80萬。

直接照護工通常薪資低，衛生部元月份的報告說，其中約一半人需靠公帑補貼，才活得下去。

在亞特蘭大忍受低薪多年的魏柏內里如今時薪已有18元，也在喬治亞州立大學進修，希望成為專業護理。

長照 亞特蘭大 人口普查

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