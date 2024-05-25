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前CIA華裔官員「雙面諜」 檀香山法庭認罪

編譯盧炯燊／綜合報導
CIA提供法庭的馬玉清照片。(取自司法部)
CIA提供法庭的馬玉清照片。(取自司法部)

前中央情報局(CIA)官員馬玉清(Alexander Yuk Ching Ma)為中國從事間諜活動，被捕四年後，24日在檀香山聯邦法庭承認控罪。

控罪指現年71歲的馬玉清與他現年91歲、患有嚴重認知疾病的哥哥，2001年3月首次向中國情報官員提供有關中情局人員、外國線人等情報，獲得了5萬元報酬，之後陸續出賣情報長達十年之久直至被捕為止。

馬玉清2020年被捕後一直否認控罪，但他24日在檀香山聯邦法庭出庭時，以「變更抗辯」(change of plea)形式對一項共謀為外國政府收集國防資訊的指控認罪。該罪名最高可判處十年徒刑，但是在定於9月11日的宣判聽證中，法官將有最後決定權。若無認罪協議，他原本最高可被判終身監禁。

馬玉清1952年在香港出生，1968年移居檀香山，之後歸化入美國籍，在馬阿諾夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa)，1982年加入CIA，從1982年至1989年在東亞和太平洋地區工作期間，擁有最高安全權限。

1989年他離開中情局到上海工作，2001年返回美國，重新在檀香山定居。由於他的「CIA背景」與「中國經驗」，獲得聯邦調查局(FBI)約聘，擔任FBI檀香山支部外聘的「語言學教官」。

但馬玉清此時早已被中國諜報單位吸收，2006年至2010年秘密地向中方情報人員提供機密情報，他的雙面間諜身分後來給FBI懷疑。

FBI針對馬的「釣魚行動」始於2019年，反滲透組發現馬與中國情報單位的「密切合作」由來已久，不僅頻繁往返香港與中國，每每返美都還會挾帶大量的禮物與現金巨款，2020年收網將他拘捕。

2021年，馬玉清的辯護律師曾以他有早期阿茲海默症作為抗辯理由，但法官2023年認定馬沒有重大精神疾病、障礙或缺陷。

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