校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

加州爾灣 市社區學院—爾灣谷學院(Irvine Valley College)23日晚舉行畢業典禮，現年11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林(Athena Elling)在主要年齡介於19至21歲的畢業生中，格外醒目。雅典娜不僅以優異成績畢業，獲得文科副學士(Associate of Arts，簡稱AA)學位，也是該校歷來最年輕的畢業生。

事實上，雅典娜家裡不只一個小小年紀就拿到大專畢業學位的孩子。一年前，只比雅典娜大一歲的哥哥泰谷．艾林(Tycho Elling)就創下橙縣社區學院(Orange County Community College)最年輕畢業生的紀錄，當時他也只有11歲。

兄妹倆之間的「良性競爭」，顯而易見。

雅典娜說：「我哥在他快要滿12歲的前幾天拿到AA學位。他畢業時，我想的是我也要這樣做。」(AA畢業生可報讀四年制大學三年級)，家人在諮詢了學院輔導員後，發現雅典娜可以及時完成文科副學士學位，創下新紀錄。

雅典娜的媽媽克莉絲汀娜·周(Christina Chow)在畢業前接受「今日美國」(USA TODAY)採訪表示，社區大學讓她女兒可以探索廣泛興趣；「過去這一年裡，她想成為一名離婚律師、過敏症專家和演員，」周說：「我們盡量不拒絕她表示感興趣的任何事情。」

周形容目前正在就讀爾灣加州大學 的兒子泰谷，「高度專注」，至於雅典娜則是「天生外向」；她拿到跆拳道 黑帶二級，還在校外學習表演和舞蹈。

「我們很幸運，她有這麼多興趣；她學習跆拳道和舞蹈時，同學們都和她同齡，」周說：「她有這麼多額外的興趣，真是幸事。」

雅典娜則說，她從社區大學的同學身上看到了學習的價值，校內學生學習的動機百百種。「我喜歡看到他們如何上課，他們真的很喜歡這些學科，我從他們身上學到了很多東西，他們總是知道很多事。」

雅典娜的母親也發現，與多代學習者接觸互動，讓雅典娜學到的比課堂上教的還要多。

23日畢業後，雅典娜還打算完成更多個副學士學位；她想在夏天參加更多樣化的課程，獲得更多學分。周說：「她發電子郵件給我，也問了她的學校顧問可不可以取消她的修業學分限制。她對我說，現在她拿到的副學士學位，還不足以證明她可以勝任這個課程。」

而在被問到，她對那些大她很多歲的2024年畢業生有何建議時，雅典娜只這麼說：「永不放棄，就對了。」