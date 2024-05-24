物價高？ 大型零售商也藉機擴大利潤 Target營業額掉 降價吸客

目標百貨宣布大約5000種商品將降價，學者表示零售集團哄抬物價是萬物飛漲的主原。(美聯社)

疫情過後兩年來，食物雜貨價格持續飆升，消費者怨聲載道減少開銷，反過來也威脅到零售集團的利潤 。對此，大型零售商目標百貨 (Target)及平價連鎖超市Aldi宣布數千數商品降價。沃爾瑪(Walmart) 也新推出一系列自家品牌食品，價格大多在5元或以下。

目標百貨宣布大約5000種商品會降價，包括牛奶、農產品、麵包及咖啡等，聲稱今次減價將「為消費者總共節省數百萬元」。 白宮不忘邀功，在X上發帖稱：「一直取得創紀錄利潤的雜貨連鎖集團，響應拜登 總統的呼籲，為消費者降低價格。 」

其實這些大型零售集團的降價，反映出美國經濟的矛盾情況，雖然數據顯示經濟是強勁的，但通貨膨脹及利率持續高企，整體債務水平飆升，許多消費者陷入困境。

自2020年以來，雜貨價格上漲了近27%，超過整體通膨率，再加上房屋和能源成本上漲，美國人對2024年大選前的財務狀況前景愈來愈黯淡。

經濟政策智庫Groundwork Collaborative執行董事歐文斯(Lindsay Owens)指出，儘管勞動力短缺、燃料成本上漲、國際衝突、供應鏈中斷，加上天災等綜合因素，導致食品雜貨價格飛漲，但零售集團哄抬物價及產業整合，才是物價飛漲的主要原因。

歐文斯22日在參院銀行、住房和城市事務委員會一個小組上指出，這些集團聲稱是營運成本上漲而加價，但從數據上明顯發現，在自身成本上升的同時，公司也藉機擴大利潤。

消費者對此只有減少開銷，其中目標百貨今年首季銷售額下降了3.2%，超過了同行，表明正在失去市場份額，因此才有減價吸客之舉。