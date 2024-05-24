美國商業移民聯盟籲來美多年無證客 應發工作證 填補缺工問題

美國商業移民聯盟呼籲拜登為在美居住多年的無證客發放工作證，圖為德州街頭新來乍到的無證客。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)23日報導，前總統川普 揚言再度執政將驅逐數百萬無證客，但某些雇主則有不同看法。「美國商業移民 聯盟」(American Business Immigration Coalition)與雇主、國會議員、地方官員與倡議團體聯手，呼籲拜登 總統為在美國已經居住多年的無證移民發放工作證，比照某些新來無證客獲得待遇。

報導指出，喬治亞州蘇灣尼(Suwanee)溫登機械公司(Winton Machine Company)共同負責人麗莎‧溫登(Lisa Winton)說，許多無證移民具備公司需要的技術專長，卻因為沒有身分而不能聘用。溫登的公司有40名員工，約有25%出生於外國，所有員工都有合法工作證。溫登表示，有求職者詢問能否私下給薪，但她只能拒絕。

溫登表示，公司規模太小，無法像大型企業一樣幫申請者辦工作證，在招聘人手時因此處於劣勢。

報導指出，包括溫登在內的數百名企業領袖正對拜登政府遊說，要求為在美國已經居住多年的無證移民發工作證，讓移民能夠以合法身分工作。溫登指出，許多在美居住多年的無證移民其實都已經有工作，與居住社區有深刻淵源，英語能力相對較佳，比初來乍到的新移民更受雇主青睞。

溫登受訪時說，如果才剛從邊境進入美國的新移民能有工作證，應該把焦點也放在已經在美國生活多年並根據制度繳稅的移民。她說：「我需要更多有合法身分的人前來就業。」

過去一年裡，「美國商業移民聯盟」舉辦多場記者會以及活動，為爭取工作證催生。

根據國土安全部日前報告，2022年美國有將近1100萬無證移民，其中將近80%是在2010年之前抵達美國。

「美國商業移民聯盟」指出，許多雇主一直期盼透過移民改革填補缺工問題，但國會立法始終沒進展。聯盟指出，拜登政府可以透過發布行政命令，在現行法律架構下做出更多，包括擴大工作證發放，讓美國公民的配偶也能取得。不過，CNN分析，拜登、前統統川普及歐巴馬任內都有類似措施推出，但後來都面臨訴訟挑戰。

「美國商業移民聯盟」執行主任史業敏(Rebecca Shi)說，為長期在美生活的無證移民提供工作證，可以讓企業更容易填補職缺，也能為可能讓已經雇用無證移民的雇主帶來穩定。