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拜登約談音檔 白宮：行政特權保護 司法部長拒交 眾院認藐視國會

記者顏伶如／綜合報導
特別檢察官許景去年被任命調查拜登卸任副總統之後將機密檔案帶到辦公室及德拉瓦州住家之事。(美聯社)
特別檢察官許景去年被任命調查拜登卸任副總統之後將機密檔案帶到辦公室及德拉瓦州住家之事。(美聯社)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)拒絕交出特別檢察官許景(Robert K. Hur)調查案件時有關拜登總統錄影、錄音存檔，共和黨眾議員16日啟動藐視國會程序之前，白宮提早數小時出手保護加蘭德，白宮與司法部16日均致函共和黨眾院高層指出，特別檢察官調查機密文件案的影音檔屬於行政特權(executive privilege)保護範圍。但眾院司法委員會(House Judiciary Committee)16日稍後通過決議認定加蘭德藐視國會，將交付全院表決 。

2023年1月，許景被加蘭德任命為特別檢察官，調查拜登卸任副總統之後將機密檔案帶到辦公室及德拉瓦州住家。許景去年10月約談拜登後，在345頁調查報告中指出，並沒有足夠證據足以指控拜登犯罪。

對於眾院司法委員會決議，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說：「司法部長已清楚表明，這類執法文件必須受到保護。」她說，拜登在加蘭德請求下做出決定。

加蘭德拒絕配合要求交出許景約談拜登影音存檔的國會傳票，共和黨居多數的眾院監督委員會(House Oversight Committee)與眾院司法委員會各自都有針對加蘭德的藐視國會提案正在進行。

白宮在信中對共和黨眾院高層指出，許景約談拜登的對話逐字稿(transcripts)早已送交國會議員，共和黨人士卻持續基於政治動機，對錄音檔做出「扭曲」解讀。

白宮法律顧問西斯克爾(Edward N. Siskel)在信中指出，索取錄音檔並沒有合法根據，目的只是為了「斷章取義、扭曲以及用來滿足黨派政治目的」。

西斯克爾同時指出，共和黨眾議員向行政部門索取具有高度敏感且受憲法保護的執法資料，原因是「你們打算操弄資料以謀取政治利益」，如此行為有欠妥當。

拜登 眾院 共和黨

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