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台積電鳳凰城廠區爆炸 至少1人重傷

編譯盧思綸／15日電
台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)
台積電位於美國亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。(取自AZFamily | Arizona News YouTube 頻道)

據ABC15電視台在亞利桑納報導，當地時間15日下午，台積電位於亞利桑納州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，至少造成一人重傷。

當局於當日下午2時45分獲報後，緊急出動格倫岱爾(Glendale)和雛菊山(Daisy Mountain)警員和消防人員趕往該廠，該廠房在北鳳凰城第43大道(43rd Avenue)和鴿子谷路(Dove Valley Road)附近。

根據當局消防官員表示，重傷患者是在工地施工的一名男子。相關細節至截稿前尚不明朗。

由空拍畫面顯示，現場有許多救援車輛及人員。

商務部和TSMC Arizona已簽署一份不具約束力的初步備忘錄(preliminary memorandum of terms, PMT)，基於《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act)，TSMC Arizona將獲得最高可達66億美元的直接補助。台積公司亦宣布計畫在TSMC Arizona設立第三座晶圓廠，以透過在美國最先進的半導體製程技術來滿足強勁的客戶需求。

台積公司在亞利桑納州的第一座晶圓廠於完工方面取得良好進展，第二座晶圓廠持續建設，隨著第三座晶圓廠的設立計畫將使台積公司在亞利桑納州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元，該據點為亞利桑納州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國在美直接綠地(greenfield)投資案。

亞利桑納州 投資 台積電

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