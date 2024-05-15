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普亭整肅軍方貪腐 逮1國安要員 換上文人國防部長

編譯潘勛／綜合報導
俄羅斯總統普亭(前)12日簽署命令，拔掉原國防部長蕭伊古職務，改任國家安全會議首長，圖為兩人於9日在紅場參加二戰勝利日閱兵活動。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(前)12日簽署命令，拔掉原國防部長蕭伊古職務，改任國家安全會議首長，圖為兩人於9日在紅場參加二戰勝利日閱兵活動。(美聯社)

俄羅斯總統普亭14日簽署行政命令任命新政府，其中以文人出身的前副總理貝洛索夫(Andrei Belousov)取代蕭伊古(Sergei Shoigu)出任國防部長，另國家安全幹員國防部人事行政局長庫茲湼索夫(Yuri Kuznetsov) 被捕尤受矚目，象徵普亭擴大整肅軍方。

美聯社報導，普亭7日再展開五年任期，政府依法總辭，三天後普亭再度任命米舒斯京(Mikhail Mishustin)回鍋總理，很快便獲國會下議院同意。

俄羅斯文人出身的前副總理貝洛索夫，取代蕭伊古出任國防部長。(美聯社)
俄羅斯文人出身的前副總理貝洛索夫，取代蕭伊古出任國防部長。(美聯社)

普亭12日簽署命令，原國防部長蕭伊古遷任國家安全會議首長，而貝洛索夫出任蕭伊古的位子。

普亭另任命數人回歸內閣部長職；米舒斯京提名數名新部長，均獲國會同意。

咸信普亭決定揮軍入侵烏克蘭，蕭伊古扮演重要角色。俄國本以為軍事行動能很快壓倒人數遠少、裝備窘迫的烏國部隊，同時烏國人民會「簞食壺漿」以迎俄師。結果軍事入侵激起烏克蘭堅決自衛，俄軍迭受重大打擊。

普亭大致留任前內閣，但提名新的能源、體育、運輸、工業及農業部長。

紐約時報報導，俄羅斯聯邦偵查委員會(Investigative Committee)以庫茲湼索夫中將涉嫌大規模受賄為由，予以拘留。在此之前不久，普亭出奇不意地拔掉蕭伊古任職很久的國防部長職。

檢方表示，庫茲湼索夫本該保護陸軍參謀部的國家機密，但他卻在2021到2023年間由「商業利益」大規模收受賂賄，國安幹員由他家中找到約100萬美元現金及奢侈品。庫茲湼索夫任職參謀部13年，2023年出任國防部人事行政局長。

庫茲湼索夫是過去一個月內被捕的第二名俄軍高階將領；國防部副部長伊凡諾夫(Timur Ivanov)4月被捕，罪名一樣是大規模收賄賂。

伊凡諾夫因他妻子生活奢侈而聞名，另廣被視為蕭伊古的親信。本周普亭擴大洗牌國家安全高階職位，用意是想改善俄軍資源的管理，以便在消耗戰中拖垮烏克蘭。焦點放在資源管理可以部分說明俄國政府決心展開肅貪行動。

俄國國防部被目為貪腐溫床已久；一些軍事研究員表示，俄軍2022年入侵烏克蘭，名義上現代化的各師部隊上戰場卻使用老舊、不足的裝備，國防合約遭逢體制性的上下其手，是主要原因之一。

普亭 國防部 烏克蘭

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