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畢業典禮致詞 大法官艾里托：言論自由受到嚴重威脅

編譯俞仲慈／綜合報導
大法官艾里托應邀擔任畢業典禮致詞嘉賓，認為言論自由和宗教自由都受到嚴重威脅。圖為柏克萊加大的畢業典禮上，學生們手持寫有「撤資」字樣的白衣。（美聯社）
大法官艾里托應邀擔任畢業典禮致詞嘉賓，認為言論自由和宗教自由都受到嚴重威脅。圖為柏克萊加大的畢業典禮上，學生們手持寫有「撤資」字樣的白衣。（美聯社）

大法官艾里托(Samuel A. Alito Jr.)11日應俄亥俄州一所天主教大學邀請，擔任畢業典禮致詞嘉賓，在演說中指出言論自由和宗教自由都受到嚴重威脅，讓保守派大法官處境艱難。

紐約時報報導，艾里托11日擔任天主教「斯特本方濟會大學」(Franciscan University of Steubenville)畢業致詞貴賓，針對校園言論自由以及宗教自由面臨的危機，憂心忡忡表示：「混亂的局勢正衝擊著我們最基本的核心價值。」並強調：「言論自由支持度急遽下滑，尤其在最應該、也是最廣為接受的地方。」坦言大學應該是「理性辯論的場所」，但「如今鮮有大學能夠落實此理想。」

艾里托還指出當前社會對於宗教自由不再包容，他說：「你會發現在職場、團體或社交環境，可能得被迫支持自己不以為然的想法，或是被迫放棄個人核心價值，端看你能否堅持下去。」並以同性婚姻爭議為例，有人因宗教因素反對同性婚姻，就被貼上偏執狂標籤。

報導指出，聯邦高院未來數周內，將陸續針對前總統川普刑事案件、墮胎權、擁槍權等全國性爭議進行裁決，讓保守派大法官備感壓力。

艾里托在聯邦高院受理「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)之際，曾提出許多建言，最終裁決推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，撤銷憲法對墮胎權的保障，因此應邀擔任畢業致詞嘉賓，獲得在場人士起立鼓掌表達敬意。

不過艾里托演講中仍難掩悲觀表示：「目前處境艱難，我認為現在聯邦高院處境和過去多年來相比，情勢更加困難。」

艾里托也不忘重申尊重法律與生活慣例的重要性；他說：「若閱讀美國法院公布的裁決，會發現經常引用過去的判例。」並主張：「我們稱之為判例的裁決受到極大尊敬，但並非一成不變，有時也必須改變，只是不能輕易丟棄。」

高院 大法官 墮胎

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