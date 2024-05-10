美通過軍援以又停送 共和黨擬彈劾拜登 強生：遭到背叛

以色列攻擊在加薩南部城市拉法，巴勒斯坦人沒有汽車，也要逃離拉法。(路透)

為阻止以色列 攻擊加薩南部城市拉法(Rafah)，拜登 總統8日表示將停止運送炸彈等武器給以色列，共和黨人和部分溫和派民主黨人對此強烈反對，多位共和黨眾議員認為拜登這麼做是出於政治理由，準備提案彈劾 拜登。

阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton)9日凌晨即在X社群平台發文指稱，「根據川普扣留對烏克蘭外國援助，即遭民主黨提出彈劾的先例，眾院別無選擇，只能彈劾拜登。」

喬治亞州眾議員克萊德(Andrew Clyde)呼籲眾院立即啟動彈劾調查。佛州共和黨眾議員米爾斯(Cory Mills)表示，他正在準備彈劾拜登的罪狀。

眾院議長強生(Mike Johnson)指責拜登這麼做，違背眾院4月達成向以色列、烏克蘭和台灣提供援助的協議。強生還說，他覺得自己「遭到背叛」，希望那只是拜登「老先生一時糊塗」。

米爾斯向福斯新聞表示，拜登利用美元來對抗以色列政府的加薩行動，迫使以色列陷入「交換條件」(quid pro quo)局面，情況類似民主黨以前首次彈劾前總統川普處理援助烏克蘭的行為。

米爾斯說：「現在，拜登正向我們中東最大盟友以色列施壓，若他們不停止針對哈瑪斯的所有行動，就要暫停向他們提供已獲眾院批准的資金。這個信息非常明確，就是要『一物換一物』。」

克萊德說：「拜登為了政治利益，決定停止向我們的盟友以色列提供關鍵援助，無疑是一項可彈劾的罪行。我們的總司令就美國援助以色列設定條件的舉動背後，有著邪惡動機，顯然是為了在大選前安撫激進左翼分子和哈瑪斯同情者。由於總統做出了玩弄政治影響國家安全的災難性決定，眾院必須立即啟動彈劾調查。」

印第安納州共和黨眾議員班克斯(Jim Banks) 表示，「民主黨自作自受；這只是彈劾拜登一長串理由中的最新一個。」