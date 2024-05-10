轉捩點？斷裂點？紐時分析：拜登停供武器考驗美以關係

以色列攻擊在加薩南部城市拉法，巴勒斯坦兒童拉著裝了水的容器，跟著大人逃離拉法。(路透)

拜登 總統以「停止供應更多武裝」警告以色列 ，但以色列高層9日展現抗拒態度。以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)9日在社群媒體發布演說影片，雖未指明回應拜登，但談話中強調再多壓力都阻擋不了以色列自我防衛，「以色列如果被迫獨自奮戰，以色列就會獨自奮戰」。紐約時報分析，拜登停止運送武器給以色列，讓美以關係面臨考驗，雙邊關係如今走到轉捩點(turning point)還是斷裂點(breaking point)，值得觀察。

為了阻止以色列攻擊加薩南部城市拉法(Rafah)，拜登政府停止運送炸彈給以色列，並宣布其他武器的運送計畫有待評估。以色列襲擊拉法的計畫，過去幾個月讓以色列與美國關係出現緊張。美方擔心攻擊行動造成更多平民傷亡，以色列則堅持必須進入拉法才能把哈瑪斯 組織(Hamas)徹底消滅。哈瑪斯組織去年10月7日突襲以色列，造成1200人死亡。

紐約時報分析，拜登下令暫停運送3500枚炸彈給以色列，用意在於傳達強烈訊息，透露美國耐心已快耗盡；這個動作在有76年歷史的美以關係當中堪稱重大轉捩點，畢竟美國長期以來都是以色列在國際上最密切的安全夥伴，停止運送武器或許不至於成為雙邊關係的斷裂點，因為拜登政府依然允許絕大多數其他武器的提供。美簂官員強調，命運未卜的炸彈停止運送，其實迄今仍未做出最終決定。

剛結束中東考察之旅的智庫機構歐亞集團(Eurasia Group)主席庫普詹(Cliff Kupchan)說，拜登決定祭出唯一實際有用的槓桿，也就是停止運送武器，這是美以關係的低點，以色列安全首當其衝，「但拜登已經別無選擇，加薩戰爭拖累連任選舉，影響民主黨團結以及美國的國際地位」。

報導指出，拜登政府原本打算私下警告以色列即可，因此沒有一開始就公布停止運送武器地消息，不料以色列方面卻洩露訊息；接下來幾天，以色列下令11萬多名平民從拉法撤離，針對拉法邊緣的特定目標發動空襲，出動坦克車控制與埃及之間的邊境哨所，以色列做出一連串有限度的動作，並非攻擊行動的序幕，卻讓白宮意識到事態嚴重。