華府大屠殺紀念館演說 拜登：反猶太仇恨 在美國沒有立足之地

拜登總統7日在國會大廈舉行的美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式上，譴責所有反猶太主義言論與行動，強調反猶太主義仇恨在美國沒有立足之地。(路透)

拜登 總統7日在國會大廈舉行的美國大屠殺紀念館年度紀念日儀式上發表專題演講，他試圖將哈瑪斯七個月前對以色列 的攻擊，與猶太 人在納粹政權統治下經歷的大屠殺恐怖經驗直接相連；他呼籲打擊反猶太主義「駭浪」，強調反猶太主義仇恨在美國沒有立足之地 。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，去年10月7日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯攻擊以色列及持續至今的加薩戰爭，已是拜登任內最令人擔憂的政治危險議題之一。拜登是以色列的長期支持者，始終認為反猶太主義與美國價值觀相對立；7日這場演講，堪稱拜登在其競選連任選情緊繃關鍵時刻，一次激昂又沈重的反思。

拜登在演說中指出，「對猶太人的古老仇恨並非始於納粹大屠殺，也沒有隨大屠殺終結，甚至沒有在我們贏得二戰後結束。這種仇恨繼續深埋在世界上太多人心中，需要我們時時警惕和直言不諱」。

他說道，「僅僅七個半月，人們已忘了是哈瑪斯發動這場恐怖攻擊。太多人否認、淡化、合理化和忽視納粹大屠殺和10月7日的恐怖，哈瑪斯令人震驚地使用性暴力實施酷刑和恐嚇；這絕對是卑鄙的——而且必須停止。」

以哈戰爭已導致逾3萬4000名巴勒斯坦人死亡，拜登堅定支持以色列，在支持他入主白宮的盟友間造成深刻裂痕。遍及全國大學校園的抗議加薩戰爭活動，更凸顯拜登第二任期必須贏得年輕選民支持，存在潛在政治難題。

拜登7日重申他對以色列有權以獨立猶太國家存在的承諾，並向美國猶太人發出直接訊息：「我看到你們的恐懼、受傷和痛苦。作為你們的總統，我向你們保證：你們並不孤單，你們屬於這裡」。

拜登將納粹大屠殺與哈瑪斯10月7日攻擊以色列事件相連的言論，受到親以色列團體讚揚。