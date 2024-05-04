平民最高榮譽 楊紫瓊獲拜登頒總統自由獎章

奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊(左)，3日在白宮舉行的頒獎典禮上，獲拜登總統(右)頒發總統自由獎章。(路透)

白宮 3日宣布今年榮獲總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)的19名獲獎者名單，並在當天下午由拜登總統頒獎。奧斯卡首位亞裔 影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)、前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等，都在獲獎者之列。

白宮指出，總統自由獎章每年頒發一次，是美國平民最高榮譽，授予對象是「為美國繁榮、價值觀或安全、世界和平或重大社會公私事業，做出模範貢獻的個人」。

今年19位獲獎人包括10名男性和9名女性，分別來自政治、體育、娛樂、民權、倡議LGBTQ+、科學和宗教領域；其中有3枚獎章追授給已故者。

白宮表示，「這19位美國人是各領域頂尖領袖，他們建立團隊、聯盟、運動、組織和企業，讓美國變得更好。他們始終如一地在職涯中展示社區、勤奮和科學的力量」。

白宮對現年61歲的得獎人楊紫瓊描述道：「女演員楊紫瓊，40年來以其在多部大片的開創性表現聞名；最近她成為首位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞裔女性。她不斷打破刻板印象，豐富了美國文化。」

楊紫瓊去年奪下奧斯卡首位亞裔影后頭銜的電影是「媽的多重宇宙」(Everything, Everywhere All at Once)。

其他獲獎者包括七位政界人士：前副總統高爾(Al Gore)、拜登前氣候特使柯瑞(John Kerry)、前眾院議長裴洛西、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、現任聯邦眾議員克萊伯恩(James Clyburn)、前北卡州聯邦參議員伊麗莎白．杜爾(Elizabeth Dole)及已故前新澤西州民主黨參議員洛登伯格(Frank Lautenberg，由女兒代領)。

另兩位獲追授總統自由獎章的得獎者是：1963年在自家車道遭槍殺、時年37歲的艾佛斯(Medgar Evers)，他是全國有色人種協進會(NAACP)在密西西比州的第一位現場官員，因為1960年代在該州致力反對種族隔離，獲追授表揚；美國首位贏得奧運金牌的美洲原住民吉姆．索普 (Jim Thorpe) ，他在1953年去世。