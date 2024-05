平民最高榮譽 楊紫瓊獲拜登頒總統自由獎章

奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊(左),3日在白宮舉行的頒獎典禮上,獲拜登總統(右)頒發總統自由獎章。(路透)

白宮 3日宣布今年榮獲總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)的19名獲獎者名單,並在當天下午由拜登總統頒獎。奧斯卡首位亞裔 影后楊紫瓊 (Michelle Yeoh)、前聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等,都在獲獎者之列。

白宮指出,總統自由獎章每年頒發一次,是美國平民最高榮譽,授予對象是「為美國繁榮、價值觀或安全、世界和平或重大社會公私事業,做出模範貢獻的個人」。

今年19位獲獎人包括10名男性和9名女性,分別來自政治、體育、娛樂、民權、倡議LGBTQ+、科學和宗教領域;其中有3枚獎章追授給已故者。

白宮表示,「這19位美國人是各領域頂尖領袖,他們建立團隊、聯盟、運動、組織和企業,讓美國變得更好。他們始終如一地在職涯中展示社區、勤奮和科學的力量」。

白宮對現年61歲的得獎人楊紫瓊描述道:「女演員楊紫瓊,40年來以其在多部大片的開創性表現聞名;最近她成為首位獲得奧斯卡最佳女主角獎的亞裔女性。她不斷打破刻板印象,豐富了美國文化。」

楊紫瓊去年奪下奧斯卡首位亞裔影后頭銜的電影是「媽的多重宇宙」(Everything, Everywhere All at Once)。

其他獲獎者包括七位政界人士:前副總統高爾(Al Gore)、拜登前氣候特使柯瑞(John Kerry)、前眾院議長裴洛西、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、現任聯邦眾議員克萊伯恩(James Clyburn)、前北卡州聯邦參議員伊麗莎白.杜爾(Elizabeth Dole)及已故前新澤西州民主黨參議員洛登伯格(Frank Lautenberg,由女兒代領)。

另兩位獲追授總統自由獎章的得獎者是:1963年在自家車道遭槍殺、時年37歲的艾佛斯(Medgar Evers),他是全國有色人種協進會(NAACP)在密西西比州的第一位現場官員,因為1960年代在該州致力反對種族隔離,獲追授表揚;美國首位贏得奧運金牌的美洲原住民吉姆.索普 (Jim Thorpe) ,他在1953年去世。