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調查：1/3亞太裔公民 自認仍被仇恨

記者張聲肇／綜合報導
亞太裔傳統月1日展開，一項最新民調顯示，多數亞裔仍感受到被歧視，如何讓亞太裔免於被歧視，仍是亞太裔的挑戰。。(美聯社)
亞太裔傳統月1日展開，一項最新民調顯示，多數亞裔仍感受到被歧視，如何讓亞太裔免於被歧視，仍是亞太裔的挑戰。。(美聯社)

薩凡塔顧問公司(Savanta Research)1日表示，約有三分之一亞太裔因族裔身分而經歷仇恨，包括超過30％遭受口頭辱罵，29％受到肢體或言語凌虐。

每年5月是亞太裔傳統月。這家市場顧問公司發布調查報告說，反亞裔的情緒在美國本來就根深蒂固，遠早於當今政治言論與新冠病疫起源的疑雲。

新冠病疫大流行期間，反亞裔情緒高漲，是否過後就降低了？薩凡塔報告說，只有三分之一美國人認為，仇視亞裔的情緒已經緩和下來。

但是亞裔本身沒那麼樂觀：41％亞裔認為自己可能變成肢體攻擊的受害者，多達59％相信，未來五年內自己不無可能成為歧視的受害人。

自稱是民主黨人的亞裔，比自稱共和黨人的亞裔，更可能感到自己受到歧視。這種因黨派而感受有差異的現象，貫穿各年齡層。

16歲至24歲的亞裔美國人，有38％說自己「很可能或極可能」受歧視；同樣感覺的75歲以上亞裔，只有17％。

反亞裔的種族主義問題如何解決？報告提出幾項解方，包括推廣教育，讓全體美國人認識亞太裔對美國的貢獻以及與美國的關係。

調查發現，55％美國人講不出一個與亞裔美國人有關的歷史事件或政策。

提昇亞裔在美國社會的能見度，也是解決種族主義的辦法。一般美國人，有52％講不出一個著名亞裔美國人的名字。

被問到這問題時，9％說成龍，而成龍不是美國人；5％舉出李小龍，而李小龍50多年前就過世了；2％說出副總統賀錦麗這個名字。賀有印度血統。

雖然過半美國人講不出一部自己喜歡、又有亞裔演出的電影名稱，59％希望看到更多亞裔參與影藝演出，60％希望更多亞裔演出喜劇。非裔、白人或西裔，若有機會和亞裔互動，過半都說有興趣。

亞裔 歧視 種族主義

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