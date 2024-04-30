馬斯克會李強後 中國宣布特斯拉4數據安全合規

特斯拉執行長馬斯克28日與中國國務院總理李強會面後，特斯拉在上海生產的車款四項數據獲公布均符安全規定，引起議論。(美聯社)

電動車 大廠特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)結束閃電訪問中國行程，29日下午搭機離開北京。此行收穫包括他旗下電動車廠特斯拉，獲認可符合重要資安法規，全自動駕駛系統(FSD)也可望在中國上路。

中國國務院總理李強28日與馬斯克會面，並稱特斯拉是「中美經貿合作的成功範例」。中國汽車工業協會於28日晚間發布通知，特斯拉在上海生產的車款，四項數據安全符合規定，時間巧合引起議論。

中國汽車工業協會發布聲明說，本次共有「六家車企（比亞迪、理想、蓮花、合眾、特斯拉及蔚來）一共76款車通過四項汽車數據安全合規要求」。特斯拉上海超級工廠所生產的Model 3和Model Y皆獲納入合規名單中。特斯拉是唯一的外企。

四項檢測內容，分別為「車外人臉資訊等匿名化處理」、「預設不收集座艙數據」、「座艙數據車內處理」、「處理個人資訊顯著告知」。

特斯拉於中國當地生產的電動車款，獲有關當局列入符合中國資安要求的電動車名單，此舉為特斯拉清除一大監管障礙。

路透引述兩名消息人士報導，中國主要搜尋引擎百度已與特斯拉達成一項協議，允許特斯拉使用其測繪許可證，以收集中國公路相關資料。

消息人士透露，這項協議為特斯拉在中國推出「全自動駕駛」系統清除最後一道監管障礙。

根據消息人士，百度還將根據協議向特斯拉提供「車道級導航系統」。

特斯拉取得地圖測繪許可後，將獲准在中國公共道路上合法使用FSD軟體。特斯拉汽車也能蒐集車輛周遭環境的資料，比如道路規畫設計、交通號誌以及附近建築物等。不過目前尚不清楚，特斯拉車輛蒐集到的資料將歸特斯拉或百度所有。

據央視報導，李強希望美方與中方「更多相向而行，遵照兩國元首的戰略引領」，推動中美關係持續穩定發展。馬斯克則表示，特斯拉上海超級工廠是特斯拉「表現最好的工廠」，這得益於中國團隊的勤勞智慧。特斯拉願與中方進一步深化合作，取得更多共贏成果。

馬斯克在當地時間29日下午1時搭乘私人噴射機，從北京首都國際機場離境。根據中國航班追蹤應用程式，這架飛機飛往阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)。