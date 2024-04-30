國際刑事法院 可能將對以哈領導人發布逮捕令

以色列總理內唐亞胡。(美聯社)

紐約時報 ，以色列 官員相信，國際刑事法院(ICC)可能對以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)等官員與哈瑪斯 (Hamas)領導人發出逮捕令。

紐約時報報導，根據五名以色列及外國官員，以國官員日益相信，ICC正準備基於與以哈衝突有關的指控，對以色列政府高級官員祭出逮捕令。

據報導，這些以色列及外國官員也認為，ICC也正考慮對哈瑪斯領袖發出逮捕令。

以色列官員指稱，他們相信內唐亞胡可能在逮捕令名單之列。目前尚不清楚ICC將對哪些哈瑪斯人員發出逮捕令，或是基於何種罪名。

以色列時報(The Times of Israel)報導，分析師卡斯皮特(Ben Caspit)在以國新聞網站瓦拉(Walla)寫道，內唐亞胡「承受非比尋常的壓力」，因為ICC可能會對他和數名以國官員發布逮捕令，這將導致以色列國際地位大幅下滑。

以色列國土報(Haaretz)分析師哈瑞爾(Amos Harel)指出，以國政府基於ICC檢察官本周要對內唐亞胡、國防部長葛朗特(Yoav Gallant)和以色列國防軍(IDF)參謀總長哈勒維(Herzi Halevi)發出逮捕令的假設，目前正著手展開行動。

以色列國防部長葛朗特。(路透)

根據哈瑞爾的說法，美國已開始著手阻止ICC發布逮捕令。國際刑事法院羅馬規約(Rome Statute of the International Criminal Court)的124個締約國之中沒有美國和以色列。

以色列時報提到，內唐亞胡針對加薩走廊(Gaza Strip)戰爭發布的最新公開聲明指出，ICC即將作出的決定可能創下「危險先例」。