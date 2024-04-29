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明州最大城 香菸零售價 調高到每包15元

編譯徐薏茹／綜合28日電
明尼亞波利斯市議會為了促進公共健康，通過將每包香菸的最低零售價格調高為15元。(圖／123RF)
明尼亞波利斯市議會為了促進公共健康，通過將每包香菸的最低零售價格調高為15元。(圖／123RF)

明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)市議會上周全體一致投票通過，將每包香菸的最低零售價格調高為15元，以促進公共健康。

法規不僅規定最低價格，還禁止業者提供折扣和優惠，以防吸菸者和零售商鑽漏洞；最低價格也適用於四包包裝的雪茄菸，並且禁止分發免費樣品。

考慮稅金後，消費者價格預計會更高，雖然零售商可以保留由吸菸者支付的額外費用，但高價格預期至少可以抑制部分銷售。

由於電子菸的價格差異太大，因此不在本次法規限制的範圍內。

香菸最低價格法規將在市長佛雷(Jacob Frey)簽署後立即生效，他預計在接下來幾天簽署。

明尼亞波利斯市高級公衛專家艾瓦琳·卡布雷(Evalyn Carbrey)上周在委員會聽證上表示，員工的研究表明，明尼亞波利斯市的最低價格將是全國的最高標準，過去該市的香菸售價通常為每包11至13.50元，新法規將使該市的最低價格超越紐約市，紐約市2018年將香菸最低價格定為13元。

首次違規罰款500元，屢犯者可暫停或吊銷執照。

同樣為公眾健康制定新法規的還有紐約市，不久後紐約市居民可能會在連鎖餐廳或咖啡廳的含糖食品及飲料菜單旁看到警告標籤。

新法規要求擁有15家或15家以上臨街店面的餐廳，在菜單上含有至少50克添加糖的品項旁添加警告標誌。

企業還必須在標誌旁貼上以下書面標籤：「警告：本品項的添加糖含量高於2000卡路里飲食(50g)建議的每日添加糖攝取限制。食用過多添加糖可能導致第二型糖尿病和體重增加。」

紐約市衛生廳上周發布其提出的規定內容，定於5月底舉行公共聽證會；市官員和市長亞當斯(Eric Adams)於去年批准該法規。

法規定於6月19日生效，適用於預先包裝食品品項，其他品項的限制於12月1日生效。

紐約市 零售商 亞當斯

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