布林肯：中國若再助俄打烏戰 美國將制裁百家中企

布林肯26日在記者會上對中方態度強硬，再籲中方勿支援俄羅斯，否則再祭制裁。（路透）

國務卿布林肯 26日在離開北京前，赴美國駐華大使館舉行記者會。布林肯多次重申，不論是中國供應俄羅斯 武器零件、中國產能過剩、地緣衝突等，都不只是美方單方面關注，而是全球都會受到影響。

針對中國援助俄羅斯軍事零件一事，布林肯提到，中方提供部分機具、零件和晶片，協助俄羅斯生產火箭和坦克，讓他們有武器進攻烏克蘭。美方希望中國不要成為俄烏問題的一部分，「我們今天（26日）在會議上也有提及，若情況持續未改善，美方會針對超過100個中國企業予以經濟制裁，我們也準備好要付諸行動。」

根據國務院的直播，有記者提問，歐洲國家若想加入預防中國提供更多軍火給俄羅斯的計畫，美方有哪些規畫？布林肯回應，美方沒有預期或邀請其他歐洲國家加入這項計畫，但這是大家共同的擔憂。他指出，這麼多中國企業出口軍火零件到俄羅斯，如果是中長程導彈，射程也可能覆蓋部分歐洲國家。

美國官員宣稱，中方提供俄方光學儀器、無人機發動機與其他物料；去年俄國 進口的微電子產品，高達九成來自中國；北京還助莫斯科強化其衛星的軍事能力。

關於財政部長葉倫提出「中國產能過剩」，布林肯指出，中國在太陽能面板、鋰電池和電動車等21世紀重點產業上，產能已經超過全球需求百分之百，「這不但威脅到全球其他公司，影響全球經濟，美國的工作機會也會受到波及，我們要確保美國勞工可以受到公平對待。」

在持續升溫的地緣議題上，他表示，中國持續騷擾影響菲律賓海域，對其他國家航行也會帶來影響，美方希望局勢可以降溫；布林肯重申，美國認可一個中國政策，但希望可以維持台海安全。

針對香港經濟、其他跨國鎮壓、言論自由和新聞自由等議題，布林肯說，「很欣慰中國這次至少有發出短期簽證，讓美國記者來採訪和報導中國行。」

布林肯最後強調，美中雙方從舊金山共識出發，在軍事關係等很多面向已經看到明顯進步，但兩國之間還是會有分歧紛爭，我們也很清楚說明兩國之間存在不同看法，我們會持續對話，最小化可能出現的誤判。」

針對布林肯這趟中國行，克里姆林宮發言人佩斯科夫則說俄中關係將繼續發展，中國是完全的主權國家和強國，能捍衛並維護其本國利益。中國也是俄國的密切夥伴，雙方將進一步發展合作關係。俄國總統普亭已宣布將在5月訪問中國。