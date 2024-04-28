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拜登白宮記協晚宴暗酸川普是「6歲小孩」隻字未提以哈戰爭

舊金山中國遊客人數仍未復甦「這原因」是關鍵

美國大選年「鷹派」當道 中國迎接連番重擊

編譯陳韻涵／綜合27日電
左起：美國總統拜登、中國國家主席習近平、美國前總統川普。合成圖。(美聯社、路透、歐新社)
左起：美國總統拜登、中國國家主席習近平、美國前總統川普。合成圖。(美聯社、路透、歐新社)

中國成為美國大選議題的首要攻擊目標，北京政府已準備好應對美選可能對全球第二大經濟體造成的連番重擊。

拜登總統日前前往失業率高的鐵鏽帶搖擺州造勢，批評北京「仇外」，矢言對中國出口的鋼和鋁徵收三倍關稅

美國貿易代表署(USTR)本月下旬對中國海事、物流、造船業存在不公平貿易行為發起「301調查」，致使相關中國企業的股票跳水；此外，國會打鐵趁熱，將援外法案納入禁止TikTok法案，強制TikTok脫離中國母公司「字節跳動」(ByteDance)。

針對美國政府上述動作，北京政府的回應相對溫和且克制，僅象徵性對美國的重要工業化學品「丙酸」提高關稅，該產品去年市場價值約700萬元。

外界解讀，「301調查」是為了轉移國內政治圈聚焦批評拜登移民政策的手段，官員對此輕描淡寫。

北京「國觀智庫」(Grandview Institution)美國研究中心主任朱俊瑋表示，中國國家主席習近平去年11月在舊金山會晤拜登後，「中方明白美中關係並非完美，但比去年好」。

曾為中國人民解放軍總參謀部助理研究員的朱俊瑋說：「中國學習以更實際、更務實的方式，區分各領域。」

彭博分析，中國官員疲於應對長期房地產危機和內需疲軟，無瑕升高緊張局勢，且要依賴美國強勁的消費力實現5%年增目標。

北京政府此次溫和應對的另一原因是，美國此次新措施的直接影響微小；中國出口美國的鋼和鋁偏少，「301調查」費時；國會參院尚未批准TikTok法案，且若拜登簽署法案，TikTok可提禁制令。

美國資深官員透露，繼美國財長葉倫(Janet Yellen)本月初訪問北京，以及美中國防部長首次電話會議之後，國務卿布林肯也接著赴中，表達關切中國企業支持俄羅斯戰爭影響歐洲安全的疑慮。

上海華東師範大學政治學教授馬奧尼(Josef Gregory Mahoney)表示，「互惠是中國貿易和外交政策的特色」，北京政府也意識到美國大選期間的「鷹派性質」。

前總統川普矢言，若連任，將對中國商品徵收60%關稅。

麥格理集團(Macquarie Group)首席中國經濟學者胡偉俊(Larry Hu)表示，2025年再次爆發貿易戰，對中國而言堪稱「最大風險之一」，但「今年不太可能發生」。

然而，並非美中緊張局勢升高都歸咎於選舉；拜登過去四年納入黑名單的中國企業數量，超越歷任前總統；拜登同時呼籲盟友加入他的行列，基於國安考量限制中國獲取高科技晶片。

拜登 TikTok 關稅

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