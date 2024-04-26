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拜登簽援台法案 台總統府：提升台美安全合作

記者陳熙文、張文馨／綜合報導
拜登總統24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」內容包含軍援台灣等經費。 圖為台灣軍方操演。（美聯社資料照片）
拜登總統24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」內容包含軍援台灣等經費。 圖為台灣軍方操演。（美聯社資料照片）

拜登總統24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」內容包含軍援台灣等經費。台總統府發言人林聿禪25日表示，該法案已於美國參眾兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，總統府誠摯感謝拜登總統及美國國會跨黨派議員，持續以具體行動展現對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的支持及重視。

台外交部表示，此法是繼美國今年3月立法通過「2024會計年度綜合撥款法」，提供台灣不少於3億美元「外國軍事融資」等具體安全倡議支持後，再額外注入包括提供台灣在內等印太區域國家20億美元「外國軍事融資」經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

林聿禪表示，今年是台灣關係法立法45周年，台灣有能力及意願與美國及國際社會攜手合作，壯大民主陣營，共同面對威權主義的擴張。

林聿禪說，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續強化國防自主，提升自我防衛能力，與理念相近國家守護民主自由價值，捍衛台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

另，五角大廈24公布最新一批軍事合約，其中提到，雷神公司將支援普惠公司所生產的PW-100發動機的技術支援服務，台灣也在其中，屬於F-16延壽案的一環。

拜登 融資 五角大廈

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