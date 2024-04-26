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布林肯晤上海書記 憂中經貿政策 中嗆：盼美也公平競爭

記者張文馨、廖士鋒／連線報導
國務卿臉書官網，轉貼布林肯在上海時貼的一段影音。(取自國務院臉書)
國務卿臉書官網，轉貼布林肯在上海時貼的一段影音。(取自國務院臉書)

國務卿布林肯(Antony Blinken)25日會晤中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧，表達對中國貿易政策和非市場經濟行為的擔憂，強調美國尋求對中健康的經貿競爭；中國外交部隔空回擊，希望美方也切實尊重公平競爭原則。

布林肯25日會晤陳吉寧時說，美中為了各自的人民與世界，都有義務要負責任地管控雙邊關係，布林肯提到去年底在舊金山的美中元首峰會，拜習同意要建立溝通管道，直接處理雙方歧見，並尋求建立合作。

中共官媒坦言雙方聚焦的議題和目標有不小的溫差，據「上海發布」消息，布林肯表示美方樂見中國發展富裕，並強調保持對話溝通十分重要，有助於避免誤判、管控分歧，促進互利合作，且支持美中各層面在有共同利益的領域持續開展合作。

布林肯提到，訪問期間將與學界和商界等各領域代表互動，藉此強調直接往來、持續往來、面對面對話、提出真實存在的分歧之處，試著逐步解決，也要設法建立合作。

國務院事後提供的新聞說明稱，雙方交流具建設性且坦率，布林肯提出了對中國貿易政策和非市場經濟作為的關切，強調美國追求健康競爭。

中國外交部發言人汪文斌回應，中方一貫按照市場原則開展經貿合作，始終堅定支持多邊貿易體制，全面履行世貿組織規則，希望美方也切實尊重公平競爭原則，遵守世貿組織規則，同中方相向而行，為推動中美經貿關係健康穩定發展創造有利條件。

布林肯還未抵北京之前，美中就已隔空角力；他25日傍晚抵達北京時，由中國外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，26日會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅。

傳布林肯26日將與中國國家主席習近平見面。

國務卿布林肯在上海時，與美企座談 。(取自國務院臉書)
國務卿布林肯在上海時，與美企座談 。(取自國務院臉書)
國務卿布林肯在上海時，訪問上海紐約大學 。(取自國務院臉書)
國務卿布林肯在上海時，訪問上海紐約大學 。(取自國務院臉書)

布林肯 中共 國務院

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