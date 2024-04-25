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布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

傳為拜登訪中鋪路 布林肯先會王毅 將和中方討論台海

記者陳政錄／綜合報導
國務卿布林肯(前排左)24日抵達上海，與美國駐中國大使伯恩斯(前排右)參觀著名景點豫園。(美聯社)
國務卿布林肯(前排左)24日抵達上海，與美國駐中國大使伯恩斯(前排右)參觀著名景點豫園。(美聯社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)當地時間24日下午飛抵中國上海，展開其任內第二次訪問中國行程。布林肯預計25日晚抵北京，將與中國外長王毅會談，預期中國國家主席習近平將會見布林肯。

媒體指出，布林肯此行可能為拜登總統訪問中國鋪路。拜登在2020年當選後，迄今尚未訪問中國。

國務院官員表示，國務卿布林肯24日起訪問中國三天，將以明確坦誠的態度與北京高層會談。美聯社報導，布林肯將和中方官員討論俄烏戰爭、中東局勢、人權、台灣與南海等問題。

布林肯24日抵達上海，由上海市外辦主任孔福安與美國駐北京大使伯恩斯到場接機。布林肯25日上午會見中共上海書記陳吉寧，並與上海商界及上海紐約大學學生會談。

在布林肯抵達上海的前一天，中國美國商會發布一份報告指出，儘管北京公開表示歡迎外資，但其開展的一系列國家安全行動還是讓外商擔心中國投資環境是否安全。據「美國之音」報導，中國美國商會敦促中國官方應盡快明確並縮小新國安法的範圍，以防止干擾正常的商業運營。

布林肯去年6月訪中，當時中國外交部宣布是「經中美雙方商定」，言下之意是並非中方主動提出邀請，布林肯此行則是「應中共中央政治局委員、外交部部長王毅邀請」。用詞的調整反映的是兩國關係的變化。

布林肯此行預計將與北京討論俄烏戰爭、中東衝突、南海問題，以及遏止芬太尼、提升中美兩軍交往、建立有關AI風險與安全的對話、中國的人權問題，以及美國當前關切的中國產能過剩等多項議題。

國務院官員說，布林肯將在「私下和公開場合，強調美國對維護台海和平穩定的長期關注」。

布林肯 國務院 拜登

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