後疫情時期大學要求不一致 SAT存廢再掀爭議

哈佛大學2025年恢復申請入學的學生必須提交SAT或ACT標準化測試成績。後疫情時期大學對於是否要求標準化測驗成績出現不一致，再度掀起SAT存廢辯論。(路透)

疫情 期間，數十所美國頂尖大學招生時暫停要求標準化測驗成績，某些民眾期盼更趨平等的大學錄取過程從此到來。不過，這些大學今年紛紛改變「標準化考試成績自願選擇提交」(Test-Optional)的政策。大學入學考試監督機構「全國公平公開考試中心」( National Center for Fair and Open Testing，FairTest)指出，目前至少1825所美國大學與學院對於2025學年度招生並不要求標準化考試成績，約占所有四年制大學的80%。

有線電視新聞網(CNN)分析，後疫情時期大學對於是否要求標準化測驗成績出現不一致，再度掀起學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT )存廢辯論。

負責SAT考題設計及舉辦考試的非營利機構美國大學理事會(College Board)表示，SAT從1920年代推出以來已經全面革新，如今考試可以用來衡量學生對特定內容的學習成果，而不是測量與生俱來的自然傾向。

全國教育協會(National Education Association)指出，SAT與美國大學測驗(American College Testing，ACT )在申請大學當中占有過重比率。

全國教育協會政策主任畢艾爾-瑟瑞茲(Daaiyah Bilal-Threats)對CNN表示：「重要的是，我們不應過度依賴這些考試，因為它們缺乏整體性(holistic)，只是某天當中的一段剪影，卻可能決定能否進得了大學」。

強調SAT要考高分，使得美國出現頗有賺頭的補習產業。根據市場研究機構Technavio估計，到了2027年時，SAT補習產業的市場將比現在成長7%，規模上看500億。

某些專家說，2020年疫情尖峰時期取消SAT分數要求並未讓大學招生變得更平等，反而讓貧富不均反差更明顯，富有學生較容易取得申請大學的各種要件。