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110萬與美國公民結婚無證客 可望獲臨時身分和工作

編譯陳韻涵／綜合22日電

針對與美國公民結婚的110萬名無證移民，拜登政府考慮提供臨時身分和工作許可。

華爾街日報22日報導，艾莉森‧巴帝斯塔(Allyson Batista)20年前諮詢牧師，說她愛上一位非法留美且無法改變身分狀態的男人，該如何是好。

她轉述，牧師當時告訴她：「若妳愛他，便與他結婚，再來想辦法」。

艾莉森與該名男子結婚，20年後，這對夫妻育有三個小孩，並在費城經營成功的建築事業；但艾莉森的丈夫能否在美國待到孩子長大成年？他們不知道政府會否伸出援手。

巴帝斯塔夫妻這類家庭如今或能指望拜登政府，官員正規畫協助數萬名公民配偶取得臨時身分與工作許可。

今年大選讓移民議題再次成為政治焦點，但白宮顧問自去年夏天以來，便廣泛討論聯邦政府協助移民的措施；儘管這與拜登對移民強硬的說法矛盾，且拜登預計頒布大幅遏止南部非法移民的一道行政命令。

白宮與國土安全部(DHS)官員已廣泛討論授予數百萬無證移民工作許可，並緩和當局遣返無證客的壓力；消息人士透露，官員聚焦身分狀態複雜的家庭，這類家庭的小孩和其中一名家長通常是美國公民。

移民倡導團體Fwd.us估計，全美約有110萬無證移民與美國公民結婚。

移民與公民結婚時，通常符合取得綠卡的資格；但根據移民法，無證配偶往往礙於各種原因而無法取得綠卡，其中最常見的原因是多次違法入境或曾使用偽造的法律文件。

倡議人士說，部分違規行為可能發生在移民年幼之際，卻導致此人終身無法取得綠卡。

美國商業移民聯盟(American Business Immigration Coalition)執行主任史業敏(Rebecca Shi)表示：「這些人一直在美國生活、繳稅數十年。」該聯盟由現任和卸任執行長組成，他們長期遊說拜登政府提供公民的無證配偶工作許可。

官員透露，這項計畫不會在近期宣布，但可能在大選前公告，並在政府透過行政命令打擊無證移民及其倡議者信心後，釋出甜頭。

非法移民 拜登 綠卡

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