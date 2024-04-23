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封口費案開審 川普庭上緘默 5點看法律攻防

減塑救地球 她用玻璃罐、自備購物袋

記者張聲肇／綜合報導
地球日當天，印度孟買一輛挖土機在海灘清理塑膠等廢棄物。 （美聯社）
地球日當天，印度孟買一輛挖土機在海灘清理塑膠等廢棄物。 （美聯社）

今年地球日的主題是「地球對抗塑膠」（planet vs. plastic），舉世設法從化石燃料轉型到可循環能源，石油業寄望用塑膠產品延續市場「優勢」，環保界則呼籲世人終結塑膠時代。

環保界指出，人類呼吸和吃進肚裡的塑膠微粒愈來愈多，所有廢棄塑膠產品，循環再利用的僅10%，其餘不是掩埋就是燒毀，或任意棄置，汙染環境與海洋。不減少塑膠產品的使用，人類與地球的健康，都受到威脅。

前環保署官員、「超越塑膠品」組織領導人恩克（Judith Enck）說，上超市購物時，消費者可以「自覺」地減少塑膠袋的消耗，譬如，只買玻璃容器裝的奶油和優格，用紙包裝魚肉。胡蘿蔔和萵苣等如果裝在「塑膠棺材」裡，她就不買。

恩克的車裡永遠都有可重複使用的購物袋。在紐約，這是很普遍的做法，因為紐約州幾年前就禁止商家提供免費塑膠袋。她說，「積小善可成大善，超商看到顧客青睞包裝簡單的產品，自會有所反應，對同來購物的孩子，也是機會教育。」

尤其買果汁的時候，她自備有蓋子的玻璃罐。她說，世上無完人，但可從最常買的東西著手，盡量減少塑膠包裝的消耗。她自備的購物袋是布料，放蔬菜水果很方便。

漿果的問題比較大，因為通常都用「二號」塑膠盒包裝，這是號稱可循環再利用的塑膠，但是恩克在等待紙盒包裝的草莓。

包餅乾的塑膠袋，雖避免不了，她也拿來送給養寵物的朋友，給他們裝狗大便，不必再買「狗糞塑膠袋」。黑色垃圾袋也不可能不用，她的策略是多堆肥，「少生產垃圾」，就等於少用垃圾袋。

超商 石油 紐約州

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