眾院將表決17項挺以提案 包括制裁向伊朗購買石油中企

由於中國購買大量伊朗石油,國會眾院擬制裁中國,圖為伊朗的油田。(路透)

共和黨籍眾議員為譴責伊朗 周末期間對以色列 發動無人機攻擊,十多項支持以色列的提案將交付表決,包括制裁向伊朗購買石油的中國企業,但對於以色列等美國盟邦提供軍援的法案,迄今則沒有進展。

眾院 議長強生(Mike Johnson)打算讓17項與伊朗、以色列有關的新提案交付全院表決。提案內容包括美國全面執行(fully implement)對伊朗制裁,確保沒有任何漏稅,限制伊朗出口,打擊美伊之間金融往來,同時制裁向伊朗購買石油的中國企業。過去十年,中國是伊朗最大貿易夥伴,購買90%的伊朗出口石油,為遭到美國制裁的德黑蘭提供經濟命脈。中國公司也向伊朗提供安全和監視設備。

其他提案內容還包括針對哈瑪斯(Hamas)等恐怖團體的制裁,以及要求歐盟將伊朗「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps,IRGC)與口號「解放巴勒斯坦,從河流到大海」(from the river to the sea, Palestine will be free)界定為反猶太。

伊朗對以色列發動攻擊之後,民主黨向強生擴大施壓,要求眾院通過參院先前已經拍板的950億元追加預算,為烏克蘭、以色列及亞太地區提供援助。不過,共和黨強硬保守派警告強生,不得把烏克蘭軍援跟以色列援助法案掛鉤。法案下一步該怎麼走,強生並未明確透露,僅說15日晚間將邀請所有共和黨團成員召開緊急協商。

Axios新聞網站報導,兩黨國會議員都要求拜登總統對伊朗採取更強硬態度,眾院共和黨團則趕在第一波提案交付表決之前,15日晚間先行開會。拜登以及多名民眾黨國會議員則呼籲強生,15日應該讓參院通過的950億元軍援烏克蘭、以色列及台灣法案交付全院表決。根據白宮新聞稿,拜登14日與強生等國會領袖通電話時,再次呼籲眾院應讓軍援法案過關。

中國對中東地區緊張升級深表關切,北京承諾扮演和平使者,希望實現北京的安全願景。中國外交部14日發表聲明,呼籲有關方面保持冷靜克制,避免緊張局勢進一步升級,並把這波事件定調為加薩衝突的擴散,應該盡快畫下句點。相較於美國與其他西方國家,中國並未譴責伊朗。專家說,表面上,中國似乎對伊朗有很大影響力,但實際上卻難影響伊朗的行為。