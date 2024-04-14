新罕布夏州沿海市場海鮮 研究：接觸PFAS風險被低估

學術研究稱食用新罕州沿海市場海鮮與有毒化學物有關連。(路透)

12日刊出的最新一期水資源學術期刊「Exposure and Health」研究報告指出，經常食用海鮮更可能接觸有毒永久化學物質；針對新罕布夏州 沿海市場各類海鮮所做測試發現，蝦和龍蝦的全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS)含量最高。

有毐的永久化學物質PFAS令人聞之色變，會透過多種管道釋放到環境，包括工業排放、某幾類消防泡沫和普通用品，對全美水資源及水中生物造成污染，導致各類癌症。

長期以來，科學家持續評估淡水魚類是否含有PFAS，但海洋中的海鮮較少受檢驗。

達特茅斯學院蓋澤爾醫學院(Geisel School of Medicine)流行病學副教授羅馬諾(Megan Romano)是這項研究的作者之一，她指出多數以淡水物種為對象的研究，都不是人們常吃的食物。

為求客觀，研究作者將新鮮海鮮所含PFAS濃度與新罕布夏州全州飲食習慣調查結果進行比對。全國性調查顯示，新英格蘭 地區是海鮮最大消費區，其中包括新罕布夏州。

科學家針對新英格蘭地區消費量最大的海鮮如鱈魚、黑線鱈、龍蝦、鮭魚、扇貝、蝦和金槍魚，檢測 數千種PFAS中的26種含量。

檢測的海鮮購自新罕布夏州沿海市場，源頭來自不同地區。結果發現，籃蝦(basket shrimp)和龍蝦的PFAS含量最高，其他類海鮮普遍較低。

科學家進一步針對最常食用的海鮮，蝦、黑線鱈和鮭魚，分別檢測三大類PFAS含量，包括PFOS、PFNA和 PFUnDA。結果發現，蝦子所含PFUnDA和PFNA濃度不致於構成風險， PFOS濃度則構成威脅。

龍蝦檢測結果不同，其PFUnDA濃度令人擔憂，但PFOS和PFNA則不致構成風險。

另外，受訪者的海鮮食用習慣與財務狀況相關。年收入低於4萬5000元的家庭六成以上每周至少吃一次海鮮，高收入家庭較少吃海鮮。

羅馬諾說，研究結果並非建議不要吃海鮮，但點出海鮮是人類接觸PFAS的潛在來源，其風險被低估，應提高警覺。