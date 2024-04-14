我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

錯誤百出…專家警告：別輕信TikTok流傳的節稅秘笈

記者顏伶如／綜合報導
專家提醒TikTok上所流傳分享的報稅秘笈都是不實信訊。（路透）
專家提醒TikTok上所流傳分享的報稅秘笈都是不實信訊。（路透）

稅務專家指出，隨著報稅截止日期接近，社群平台TikTok流傳各種稅務秘笈，但內容錯誤百出，例如聲稱哪些開銷可以申報抵扣，納稅人倘若輕信恐將吃大虧。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，TikTok曝光率最高的錯誤報稅建議之一，便是聲稱納稅人可以為飼養寵物的花費以生意開銷申報抵扣，或者雇用自己的兒女做事然後要求退稅。

國稅局(IRS)也提醒納稅人，社群媒體流傳似是而非的稅務訊息，納稅人不能以為建議內容都是合法的，如果誤信謠言，後果可能是面臨國稅局開罰。

國稅局說，納稅人對於網路流傳的稅務建議必須審慎評估，當心可能是詐騙份子的花招或是透過熱門社群平台公然進行稅務詐騙的手段。

布萊恩大學(Bryant University)金融教授瑪拉‧狄德瑞安(Mara Derderian)接受「金錢觀察」(MoneyWatch)節目訪問時表示，社群媒體創作者透過金融話題與年輕民眾互動雖是好事，重要的是使用者要了解消息來源為何。

她說，社群媒體是很好的聊天開端，但如果要從社群媒體獲取稅務相關資訊或其他建議，要確認消息來源是受過高等教育、有經驗的專業人士。她表示，每個人的目標都不一樣，稅務建議應該針對個人量身打造才是。

如何看待近年興起的「金融網紅」(Finfluencers)？三大常見錯誤訊息必須警覺：

●汽車申報生意開銷抵扣？

生意開銷抵扣的前提是要能證明車輛是生意使用，但如果一年裡私人用途的哩數超過生意使用哩數，便失去抵扣資格。

●雇用孩子扣抵收入？

德州理財規畫師修金斯(Terrance Hutchins)舉例說，聲稱九個月嬰兒是模特兒並抵扣4000元薪水，八成將被國稅局認定為可疑活動。

●把寵物列為警衛犬(guard dog)申請抵扣？

除非從事小狗美容、訓練或輔導工作需要使用治療犬，否則絕大多數寵物都不能抵扣。

社群媒體 國稅局 報稅

上一則

美軍協防 以軍嚴陣以待 數十戰鬥機升空 學校關閉

下一則

「辣椒油」註冊專利…亞太裔炸鍋 韓裔名廚張錫鎬讓步

延伸閱讀

泰勒絲新歌出版前「叛逃」棄挺環球音樂 重返TikTok

泰勒絲新歌出版前「叛逃」棄挺環球音樂 重返TikTok
美國2000萬人申請延後報稅 史上新高

美國2000萬人申請延後報稅 史上新高
捉鬼遇害？法22歲女陳屍義大利廢棄教堂 疑似為了拍TikTok影片

捉鬼遇害？法22歲女陳屍義大利廢棄教堂 疑似為了拍TikTok影片
TikTok在歐洲政界「真香」？德總理蕭茲訪中前開帳號：不會跳舞

TikTok在歐洲政界「真香」？德總理蕭茲訪中前開帳號：不會跳舞

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
辛普森10日因攝護腺癌病逝，享壽76歲。（路透）

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

2024-04-12 09:56

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房