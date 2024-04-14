錯誤百出…專家警告：別輕信TikTok流傳的節稅秘笈

專家提醒TikTok上所流傳分享的報稅秘笈都是不實信訊。（路透）

稅務專家指出，隨著報稅 截止日期接近，社群平台TikTok流傳各種稅務秘笈，但內容錯誤百出，例如聲稱哪些開銷可以申報抵扣，納稅人倘若輕信恐將吃大虧。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，TikTok曝光率最高的錯誤報稅建議之一，便是聲稱納稅人可以為飼養寵物的花費以生意開銷申報抵扣，或者雇用自己的兒女做事然後要求退稅。

國稅局 (IRS)也提醒納稅人，社群媒體 流傳似是而非的稅務訊息，納稅人不能以為建議內容都是合法的，如果誤信謠言，後果可能是面臨國稅局開罰。

國稅局說，納稅人對於網路流傳的稅務建議必須審慎評估，當心可能是詐騙份子的花招或是透過熱門社群平台公然進行稅務詐騙的手段。

布萊恩大學(Bryant University)金融教授瑪拉‧狄德瑞安(Mara Derderian)接受「金錢觀察」(MoneyWatch)節目訪問時表示，社群媒體創作者透過金融話題與年輕民眾互動雖是好事，重要的是使用者要了解消息來源為何。

她說，社群媒體是很好的聊天開端，但如果要從社群媒體獲取稅務相關資訊或其他建議，要確認消息來源是受過高等教育、有經驗的專業人士。她表示，每個人的目標都不一樣，稅務建議應該針對個人量身打造才是。

如何看待近年興起的「金融網紅」(Finfluencers)？三大常見錯誤訊息必須警覺：

●汽車申報生意開銷抵扣？

生意開銷抵扣的前提是要能證明車輛是生意使用，但如果一年裡私人用途的哩數超過生意使用哩數，便失去抵扣資格。

●雇用孩子扣抵收入？

德州理財規畫師修金斯(Terrance Hutchins)舉例說，聲稱九個月嬰兒是模特兒並抵扣4000元薪水，八成將被國稅局認定為可疑活動。

●把寵物列為警衛犬(guard dog)申請抵扣？

除非從事小狗美容、訓練或輔導工作需要使用治療犬，否則絕大多數寵物都不能抵扣。