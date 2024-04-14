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新歌出版之前…泰勒絲棄挺UMG 將重回TikTok

記者胡玉立／綜合報導
流行音樂天后泰勒絲決定回歸TikTok，無視環球音樂集團的禁令。 (路透)
流行音樂天后泰勒絲決定回歸TikTok，無視環球音樂集團的禁令。 (路透)

環球音樂集團(UMG)1月宣布將旗下大量音樂作品從TikTok撤下，與短影音平台抖音(TikTok)的談判白熱化，雙方迄今仍為版權費用等爭議處於對峙僵局；但是，曾被視為UMG最大籌碼的流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)現在決定「脫隊」，回歸TikTok。

華爾街日報報導，知情人士透露，泰勒絲最新專輯《The Tortured Poets Department》預定19日發行；泰勒絲團隊最近針對新專輯發行事宜與UMG高層開會時，分享了他們將在TikTok等平台推廣新專輯的計畫；UMG高層對此感到驚訝，希望泰勒絲團隊重新考慮。

經過一個多星期的討論，泰勒絲團隊沒有動搖，UMG也沒有動搖。但大明星泰勒絲毋需獲得UMG批准，即可返回TikTok。像她這樣的藝人與UMB有更靈活的協議，能與TikTok直接達成交易。

「UMG不能聲稱他們打贏了一場泰勒絲不想參與的戰鬥，」雪城大學(Syracuse University)音樂商業項目主任沃德(Bill Werde)說：「這位擁有為藝術家而戰紀錄的全能藝人事實上說的是：『不，我想回到這個平台。』這對環球影業的論據來說，非常不利。」

UMG認為它與TikTok的鬥爭，對藝人來說至關重要，也將塑造音樂產業未來；部分藝人、產業和獨立音樂組織也公開支持UMG，認為社群媒體平台應支付更多費用並提供涉及人工智慧(AI)及平台安全的更多保證。

UMG幾個月前從TikTok撤下大量歌曲作品做為談判籌碼時，泰勒絲團隊一開始加入，但隨著時間過去，她的粉絲越來越沮喪。她在準備於19日發行新專輯之際，決定將作品重新放回TikTok。

華爾街日報指出，UMG最大明星「叛逃」，讓人懷疑它與TikTok的爭端還有多大影響力，以及其他藝人是否跟進效法泰勒絲。

自UMG撤下音樂產品目錄後，TikTok已提議重啟談判，但雙方仍處於僵局。TikTok表示並未因UMG刪除其目錄而導致參與度下降或用戶流失，但在此之前，TikTok即已面臨成立以來首見的用戶增長停滯問題。UMG則表示，它所屬藝人的全球音樂串流，並未受到談判影響。

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