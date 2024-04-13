去年2千萬人失白卡 1/4無醫保 被解除者 半數重拾資格

去年有2010萬人因聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)解除計畫(rewinding)被取消保險資格，投保者平均每五個人就有一個人被取消資格。圖為失去白卡者前往國會參院示威。(路透)

凱瑟家庭基金會(KFF)12日發布調查報告指出，去年有2010萬人因聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡 )解除計畫(rewinding)被取消保險資格，投保者平均每五個人就有一個人被取消資格；被取消資格者有近四分之一目前沒有保險。

KFF調查顯示，大約一半被解除白卡者後來又重新獲得白卡保險，逾四分之一現在透過雇主保險、聯邦醫療保險 (Medicare， 俗稱「紅藍卡」)、俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台或其他來源，獲得保險。

這項調查統計了自去年4月開始出現的終止保險情況，並揭露出參保者因為該解除計畫受到的影響；各州和聯邦政府並沒有積極追蹤這些影響。KFF調查方法主任柯金格(Ashley Kirzinger)表示：「人們的生活因此被擾亂了。」

調查發現，去年被退出白卡者十人裡有七人曾在某段時間內沒有投保，其中逾半數聲稱自己不得不跳過或延後接受醫療。失去保險後，75%的人擔心自己的生理健康，60%的人擔心自己的心理健康。

2020年國會紓困計畫禁止各州取消他們認為不再符合資格的白卡受保居民，數千萬國人因此不用擔心在COVID-19疫情前三年的白卡續保問題。去年春天紓困計畫到期時，白卡參保人數激增近三分之一，至9400多萬人。

KFF彙編州和聯邦數據顯示，在資格重新審查和恢復終止保險作法後，有近4400萬人(46%)完成續保；逾3000萬人(32%)還在進行續保過程。各州比例差異很大。

KFF指稱，被退保者有69%是因所謂程序原因被退保。如此高的程序終止率，已有聯邦官員和倡議者警覺到，其中一些人可能理當有資格享受白卡，最後卻失去保險。

受調查者中，有三分之二採取行動完成續保。約58%嘗試重新加保者在續保過程中遇上問題，有十分之三對於應該提供哪些文件感到非常困惑，逾四分之一參保者獲得續保協助，17%參保者求助未果。