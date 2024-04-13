我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

去年2千萬人失白卡 1/4無醫保 被解除者 半數重拾資格

記者胡玉立／綜合報導
去年有2010萬人因聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)解除計畫(rewinding)被取消保險資格，投保者平均每五個人就有一個人被取消資格。圖為失去白卡者前往國會參院示威。(路透)
去年有2010萬人因聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)解除計畫(rewinding)被取消保險資格，投保者平均每五個人就有一個人被取消資格。圖為失去白卡者前往國會參院示威。(路透)

凱瑟家庭基金會(KFF)12日發布調查報告指出，去年有2010萬人因聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)解除計畫(rewinding)被取消保險資格，投保者平均每五個人就有一個人被取消資格；被取消資格者有近四分之一目前沒有保險。

KFF調查顯示，大約一半被解除白卡者後來又重新獲得白卡保險，逾四分之一現在透過雇主保險、聯邦醫療保險(Medicare， 俗稱「紅藍卡」)、俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台或其他來源，獲得保險。

這項調查統計了自去年4月開始出現的終止保險情況，並揭露出參保者因為該解除計畫受到的影響；各州和聯邦政府並沒有積極追蹤這些影響。KFF調查方法主任柯金格(Ashley Kirzinger)表示：「人們的生活因此被擾亂了。」

調查發現，去年被退出白卡者十人裡有七人曾在某段時間內沒有投保，其中逾半數聲稱自己不得不跳過或延後接受醫療。失去保險後，75%的人擔心自己的生理健康，60%的人擔心自己的心理健康。

2020年國會紓困計畫禁止各州取消他們認為不再符合資格的白卡受保居民，數千萬國人因此不用擔心在COVID-19疫情前三年的白卡續保問題。去年春天紓困計畫到期時，白卡參保人數激增近三分之一，至9400多萬人。

KFF彙編州和聯邦數據顯示，在資格重新審查和恢復終止保險作法後，有近4400萬人(46%)完成續保；逾3000萬人(32%)還在進行續保過程。各州比例差異很大。

KFF指稱，被退保者有69%是因所謂程序原因被退保。如此高的程序終止率，已有聯邦官員和倡議者警覺到，其中一些人可能理當有資格享受白卡，最後卻失去保險。

受調查者中，有三分之二採取行動完成續保。約58%嘗試重新加保者在續保過程中遇上問題，有十分之三對於應該提供哪些文件感到非常困惑，逾四分之一參保者獲得續保協助，17%參保者求助未果。

聯邦醫療保險 白卡 歐記健保

上一則

前3月100例麻疹 CDC：主要是未打疫苗者從國外帶回

下一則

愛阿華州長簽法案 允州警抓非法移民 授權州法院遞解無證客

延伸閱讀

去年2千萬人失白卡 1/4無醫保、被解除者半數重拾資格

去年2千萬人失白卡 1/4無醫保、被解除者半數重拾資格
中國出生率連年降 首批「試管嬰兒」夫婦報銷醫保成功

中國出生率連年降 首批「試管嬰兒」夫婦報銷醫保成功
Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲

Wegovy納心臟病患者給付 紅藍卡保費最快明年調漲
Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲

Wegovy納入心臟病患給付 紅藍卡保費最快明年恐上漲

熱門新聞

篤定代表共和黨角逐2024年總統大選的美國前總統川普，6日晚間在募款餐會上再度拿移民問題作文章。(路透)

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

2024-04-07 22:48
1990年代遭控殺妻的前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日過世，享壽76歲。圖為1995年，他在殺妻案庭審現場被宣判無罪。(路透資料圖片)

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

2024-04-11 11:04
愛達荷州85歲的老婦人上月家中遭歹徒闖入，她開槍擊斃歹徒，檢察官認為她是正當防衛並無過失。圖為案發現場。（取自谷歌地圖）

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

2024-04-12 02:26
國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

2024-04-06 21:27
美中民航班機達成協議，將增加中國飛往美國的航班，也希望藉此多帶進旅客。（路透）

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

2024-04-12 12:07
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）右一為台駐捷克代表柯良叡。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

2024-04-05 15:50

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚