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占比13.7% 全美外國出生人口成長 新墨州9.2%最低

記者顏伶如／綜合報導
根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，過去十年來，外國出生人口在美國普遍成長，唯一例外是新墨西哥州。(歐新社)
根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，過去十年來，外國出生人口在美國普遍成長，唯一例外是新墨西哥州。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)12日報導，根據人口普查局(US. Census Bureau)統計，過去十年來，外國出生人口在美國普遍成長，唯一例外是新墨西哥州

人口普查局9日公布的最新統計數據，來自2008年至2012年之間以及2018年至2022年之間的人口資料。「外國出生」(foreign-born)人口的定義包括歸化入籍的美國公民、擁有永久居留權的移民、例如國際留學生等持短期簽證人士、難民或申請庇護的人道移民以及非法移民

統計顯示，外國出生人口占新墨西哥州居民9.2%，相較之下，外國出生人口占全國人口比例約13.7%。

新墨西哥州立大學(New Mexico State University)邊境經濟發展研究中心(Center for Border Economic Development)主任艾力克森(Christopher A. Erickson)受訪時說，促使外國出生移民人口遷徙的主要原因，是為了尋找待遇更好的工作，「新墨西哥州是個低收入州，就業成長相對緩慢，對外籍人士來說吸引力也較低」。

艾力克森說，2012年至2022年間，新墨西哥州年度就業成長平均約6.8%。

市場研究機構Statista統計顯示，新墨西哥州人均可支配收入(per capita disposable income)在全國各州當中排行第44名。

非營利倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)指出，外國出生人口占新墨西州勞動人口約八分之一，絕大多數來自墨西哥、菲律賓、德國。

艾力克森說，新墨西哥州身為邊境州，未來十年可望因為去全球化(deglobalization)而受益。

報導指出，目前在新墨西哥州投資的知名企業包括總部位於台灣的和大集團(Hota Group)以及德國企業mtex。

新墨西哥州 非法移民 人口普查

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