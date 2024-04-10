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FBI局長：中國是美國最大威脅 駭客多過所有國家總和

編譯俞仲慈／綜合9日電
聯邦調查局長雷伊9日表示中國的駭客規模龐大，是美國最大威脅。(路透)
聯邦調查局長雷伊9日表示中國的駭客規模龐大，是美國最大威脅。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)9日在一場公開演說中強調，中國的駭客人數龐大，美國根本比不上；他強調中國就是美國面臨的最大威脅。

福斯新聞網(Fox News)報導，雷伊應「美國律師協會」(American Bar Association)邀請發表演說，針對中國駭客的威脅提出嚴正警告：「(戰場)最前線與重點就是中國，也是我們這一代的明確威脅。」

雷伊強調，中國正全力破壞世界安全秩序和經濟發展；他說：「中共駭客計畫比其他所有國家的總和還要龐大，即使FBI全面動員資安與情報人員防堵，中國駭客人數仍以至少50比1比例，遠超過FBI資訊人力。」

報導指出，這位FBI局長數個月以來，不斷針對中國威脅提出警告，最近在國會作證時，指出中國對美國採取全方位攻擊模式，強調中方鎖定美國的國家與經濟安全，展開無孔不入的滲透工作，包括傳統情報、財經以及幕後操控、干預選舉甚至跨國鎮壓等。

雷伊強調：「他們募集人力資源就是為了對付我們，利用內部人員竊取駭客所需的創新與數據情報。」他說：「他們不惜以詐騙手段，透過交易、合資或投資等各種名目背後暗藏北京黑手，所作所為都是同一目標。」

今年2月間，雷伊出席在德國慕尼黑舉行的友邦安全會議，發表聲明坦言，中國駭客威脅已滲透到美國重要公共設施，隨時「準備發動攻擊」。

雷伊向德國政府領導高層表示：「你可能發現公司受到駭客干擾與攻擊，成為中共企業代理人的網絡目標。」並提出警告：「你可能還會發現中華人民共和國(PRC)的駭客早已潛伏在電廠、電訊公司等各種公共設施，只要他們覺得不滿意，就準備隨即將敵人擊潰，而傷害平民正是中共的目標。」

駭客 FBI 中共

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