拜登兌現承諾 今將在威州宣布「學貸豁免」計畫

哥倫比亞大學。(記者張心／攝影)

消息人士透露，拜登 總統下周一宣布為數百萬民眾降低或豁免學貸 的新方案，希望趕在選舉年兌現為民眾大量減輕學貸壓力的承諾。根據教育部規畫，數百萬學貸借款人將適用新規，包括累計利息導致還款壓力增加的民眾，以及能夠證明經濟拮据無力償還學貸的民眾，提案細節將於未來幾周公布。

拜登將在訪問威斯康辛州時宣布學貸豁免新計畫，搭配副總統賀錦麗在費城出席一場與學貸有關的活動。

最高法院去年夏天以逾越聯邦權限為由，擋下拜登政府的規模4000億元學貸豁免計畫，讓拜登支持者大失所望，尤其是年輕選民。拜登與拜登盟友都希望再接再厲，政府官員則利用現行法規，為少數學貸借款人提供紓困。消息人士說，拜登周一宣布新計畫的適用對象雖然人數較多，但與被最高法院推翻的版本相比，人數還是減少許多。

學貸豁免新規在「聯邦公報」(Federal Register)公告後將開放大眾評論，距離上路實施還有好幾個月。政府官員說，新計畫恐怕也將面臨訴訟挑戰，導致進一步拖延。

紐約時報 分析，官員評估，新版計畫挺過法律訴訟的勝算較高，因為有聯邦法律「高等教育法」(Higher Education Act)做為根據，而且是針對特殊情況下的借款人推出。

先前拜登推出的學貸豁免計畫是以「英雄法案」(HEROES Act)為法源，結果遭到最高法院打回票。拜登政府主張，根據2003年獲得兩黨國會議員支持而推過、旨在規範國家急難因應的「英雄法案」，拜登有權豁免學貸。拜登政府的主張沒有獲得多數大法官採納，最高法院2023年6月30日以6票對3票通過裁定拜登政府4000億元學貸豁免計畫踰越權限。

拜登在2020年大選勝出，年輕選民支持是一大關鍵，但過去幾年拜登年輕選民支持度嚴重縮水。

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)去年12月聯合民調顯示，18歲至29歲選民之間，拜登支持度落後前總統川普，與2020年時的狀況截然不同，當年拜登領先川普達20個百分點。