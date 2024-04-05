耿爽替台灣感謝國際社會關切震災 台外交部批「無恥認知戰」

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會中發言，感謝國際社會關懷台灣地震；台灣外交部4日譴責中國進行認知作戰的無恥行徑。(新華社)

台灣3日發生規模7.2強震，全球約50國領袖、政要慰問台灣。中國常駐聯合國 代表團副代表耿爽 3日在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷；台灣外交部4日譴責中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰的無恥行徑，並指出此事凸顯中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質。

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽於美東時間4月3日，在聯合國安理會中發言，感謝國際社會對台灣發生強烈地震的同情及關懷；除聯合國官網有耿爽這番發言的影像外，中國常駐聯合國代表團官網上，亦有耿爽發言的中文全文。

對此，台灣外交部發言人劉永健表達不滿，他重申，中華民國(台灣)是主權獨立國家，與中華人 民共和國互不隸屬；他說，只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

劉永健表示，花蓮地震發生至今，已經有許多國家、國際組織主動向政府及人民表達關心，並願提供協助；台灣外交部對於國際社會即時且溫暖的慰問，表示誠摯感謝。

台灣立法院外交及國防委員會召委王定宇批評，耿爽奉命做出此發言「令人覺得噁心」，中國把「寡廉鮮恥」四個字詮釋非常到位。