我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

耿爽替台灣感謝國際社會關切震災 台外交部批「無恥認知戰」

編譯中心／綜合報導
中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會中發言，感謝國際社會關懷台灣地震；台灣外交部4日譴責中國進行認知作戰的無恥行徑。(新華社)
中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會中發言，感謝國際社會關懷台灣地震；台灣外交部4日譴責中國進行認知作戰的無恥行徑。(新華社)

台灣3日發生規模7.2強震，全球約50國領袖、政要慰問台灣。中國常駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會發言，感謝國際社會對台灣地震的同情關懷；台灣外交部4日譴責中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰的無恥行徑，並指出此事凸顯中國對台灣只有政治算計，毫無善意的威權本質。

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽於美東時間4月3日，在聯合國安理會中發言，感謝國際社會對台灣發生強烈地震的同情及關懷；除聯合國官網有耿爽這番發言的影像外，中國常駐聯合國代表團官網上，亦有耿爽發言的中文全文。

對此，台灣外交部發言人劉永健表達不滿，他重申，中華民國(台灣)是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；他說，只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是國際公認的客觀事實和台海現狀。

劉永健表示，花蓮地震發生至今，已經有許多國家、國際組織主動向政府及人民表達關心，並願提供協助；台灣外交部對於國際社會即時且溫暖的慰問，表示誠摯感謝。

台灣立法院外交及國防委員會召委王定宇批評，耿爽奉命做出此發言「令人覺得噁心」，中國把「寡廉鮮恥」四個字詮釋非常到位。

聯合國 耿爽 華人

上一則

AUKUS提維持台海和平 台學者：美對中軟硬兼施

下一則

華裔警院院長證書上簽中文名 惹火維州地方警長

延伸閱讀

耿爽替台感謝國際社會 台外交部批利用震災打認知戰

耿爽替台感謝國際社會 台外交部批利用震災打認知戰
俄外長近期晤王毅 料為普亭5月訪中「習普會」鋪路

俄外長近期晤王毅 料為普亭5月訪中「習普會」鋪路
教宗慰問台灣花蓮地震傷者 為受難者祈禱

教宗慰問台灣花蓮地震傷者 為受難者祈禱
蒙古遭遇風雪災情 台外交部捐10萬美元助災民

蒙古遭遇風雪災情 台外交部捐10萬美元助災民

熱門新聞

墨西哥媒體報導，來自中國的七名女性和一名男性3月29日在瓦哈卡州溺水身亡，被沖上海灘。(取自mexico.quadratin.com.mx的X平台)

8名中國走線無證移民 命喪墨西哥海灘

2024-03-31 21:20
前總統川普。(路透)

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

2024-04-04 10:38
在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

2024-03-30 21:23
根據最新民調，認為合法移民對美國有貢獻的民眾大為減低，民眾還擔心大量移民帶來的治安問題。圖為德州美墨邊境公路。（美聯社）

AP民調：32%美國人不信任移民 認為有「重大犯罪風險」

2024-03-30 14:03

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病