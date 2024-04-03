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全球最有錢女性 麥爾斯蟬聯4年榜首 泰勒絲首登富比世榜

編譯徐薏茹／綜合2日電
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)
全球最富有女性排在第15位，為歐萊雅集團繼承人梅耶爾，995億美元身家，連續第4年成為全球女首富。(路透)

女性在富比世(Forbes)的全球億萬富翁榜上只占一小部分，但比例不斷上升，今年的2781名億萬富翁中有369人是女性，占13.3%，多於2023年的337人(占12.8%)；女性富豪的總價值接近1.8兆元，比去年增加約2400億元。

萊雅集團(L'Oréal)創辦人孫女馮斯瓦絲·麥爾斯(Françoise Bettencourt Meyers)連續第四年成為全球最富有的女性，過去12個月她的財富猛增190億元，使她的淨值達到995億元，在2024年榜單中增長最多。

在世界最富有的十位女性當中，有九人的財富從父親、丈夫或母親手中繼承而來，亞馬遜創辦人貝佐斯前妻瑪肯西·史考特(MacKenzie Scott)排名第五，是前10名中唯一一個透過離婚致富的女性，她的身價為356億元，比去年多了112億元；史考特最近捐出6.4億元給300多家非營利組織，其一生的慈善捐款總額達173億元，若不是如此慷慨，她的身價將達到690億元，成為世界第三富有的女性。

女富豪榜上排名第五麥肯錫．史卡特，身價365億美元。(路透)
女富豪榜上排名第五麥肯錫．史卡特，身價365億美元。(路透)

地中海航運公司 (Mediterranean Shipping Company)共同創辦人拉斐拉·阿龐特-迪亞曼特(Rafaela Aponte Diamant)再次成為富比世榜單上最富有的白手起家女性，排名第七，也是前十名中唯一白手起家的女性。

今年的榜單中有100名女性為白手起家，即他們創立或共同創立公司，或靠自己賺得財富，而非繼承而來。

富達投資(Fidelity Investments)總裁兼執行長阿比蓋爾·詹森(Abigail Johnson)是繼承並發展公司中最富有的女性，排名第十，2014年她接替父親，並在2023年將公司收入提高到刷新紀錄的282億元。

有46名新進2024年榜單的女性，其中一些是由於股價，有些則透過繼承，最受到矚目的新女性富豪是流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)，以身家11億美元首次上榜，她的時代巡迴演唱會(Eras Tour)替她帶來估計達1億9000萬元的稅後收入，使她成為第一個僅靠演出、唱片和版權獲得財富的億萬富豪音樂家，泰勒絲於去年10月首度晉升億萬富翁。

流行歌壇天后泰勒絲，今年首次登富比士富豪2024排名榜。(路透)
流行歌壇天后泰勒絲，今年首次登富比士富豪2024排名榜。(路透)

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