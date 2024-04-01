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嬰兒潮世代 25年來酗酒死亡增237% 新公衛危機

編譯俞仲慈／綜合31日電
2021年有超過17萬8000人因酗酒死亡，比疫情前增加近三分之一。（路透）
2021年有超過17萬8000人因酗酒死亡，比疫情前增加近三分之一。（路透）

統計數字顯示，過去25年來，嬰兒潮世代酗酒導致的死亡人數激增237%，其原因可能是新冠疫情帶來壓力以及經濟寬裕造成。

每日郵報3月31日報導，2021年有超過17萬8000人因酗酒死亡，比疫情前增加近三分之一，其中38%是年齡超過65歲的老人，而且嬰兒潮世代人數酗酒人數逐年攀升，形成新一波公衛危機。

「全國酗酒暨成癮研究所」(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)專家庫比(George Koob)表示：「雖然這個年齡層的酗酒率僅增加15.7%，但實際酗酒人數卻暴增80.2%。」

報導指出，1980年是美國酒精消費高峰，也是嬰兒潮世代的鼎盛期；隨著年齡漸長，又重拾年輕時養成的飲酒習慣。截至2018年的15年間，嬰兒潮世代酗酒人數增加40%。

而且數據顯示，1997年至2014年間，年長男性飲酒量每年增加0.7%，女性則增加1.6%，顯示無論飲酒或酗酒，兩性差距迅速縮小，史丹福大學(Stanford University)教授韓福瑞(Keith Humphreys)指出：「不同於過去的刻板印象，受過教育的中產階級飲酒率更高，現在女性退休族的喝酒習慣也更甚於她們的母親或祖母輩。」

根據2020年5月一項調查，有十分之一老人每周飲酒量比疫情間增加，而且若出現情緒低潮，飲酒量會增加兩倍；若同時深陷孤獨、焦慮、憂鬱三種症狀，飲酒量更暴增3.8倍，庫比直言：「孤立無援、擔心生病等諸多壓力會影響情緒，於是藉著喝更多酒來緩解壓力。」

而且飲酒對嬰兒潮世代日益衰老的身體，造成的危害更是不可同日而語，費城「退伍軍人事務醫療中心」(Veterans Affairs Medical Center)醫師歐斯林(David Oslin)強調：「同樣分量的酒精對於老人造成的後果要比年輕人嚴重得多。」

隨著年齡增長，酒精帶來的後遺症更多，而且老人多半罹患慢性疾病需長期服用藥物；止痛藥或安眠藥與酒精混合，可能出現各種不良反應。歐斯林呼籲：「治療酒癮不一定表示必須戒酒，但希望大家要控制飲酒。」

疫情 史丹福大學 費城

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