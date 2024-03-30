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爭議10年…圖書館人皮藏書 哈佛大學「除皮」

編譯盧炯燊／綜合29日電
法國醫生以便條紙記載，這本書是以人皮裝幀封面。(取自哈佛大學圖書館)
法國醫生以便條紙記載，這本書是以人皮裝幀封面。(取自哈佛大學圖書館)

哈佛大學霍頓圖書館(Houghton Library)收藏的一本19世紀法國著作「靈魂的命運」(Des Destinées de L'âme)，在證實是以人皮裝幀封面後，經過十年來的爭議，28日終於以存在倫理問題而去掉這塊人皮。

這本著作的作者是阿爾塞恩·烏薩伊(Arsène Houssaye)，自1934年起即由霍頓圖書館收藏，本來沒有人知道封面是人皮，但在2014年初，有研究者指出哈佛大學一本曾被認定是人皮書，實際上是用羊皮裝幀的，事件反讓人留意到「靈魂的命運」，在確定該書是人皮裝幀後，如何處置便存在爭議。

根據霍頓圖書館的博客，用人皮裝幀書籍的做法至少可以追溯到16世紀，一度相當普遍。犯罪悔過罪書有時是用犯罪者的皮裝幀而成，普通人有時也會要求用自己的皮製成書籍封面，給家人或愛人作為留念。

哈佛大學收藏的一本19世紀法國著作「靈魂的命運」在證實是以人皮裝幀封面後，校方決...
哈佛大學收藏的一本19世紀法國著作「靈魂的命運」在證實是以人皮裝幀封面後，校方決定去掉這塊人皮。(取自哈佛大學圖書館)

但圖書館副館長海瑞(Thomas Hyry)指出，法國醫生博蘭德(Ludovic Bouland)在未經同意下，用了他工作的醫院一名死亡女病人的皮膚來裝幀「靈魂的命運」。

他說，博蘭德更在封面夾層附上一張手寫的便條，說「一本關於人類靈魂的書，應該有一個人的封面」。

圖書館的聲明指出：「哈佛霍頓圖書館與哈佛博物館藏品歸還委員會經研究得出結論是，由於該書的起源與隨後的歷史存在倫理道德問題，用來裝幀該書的人類遺體，不再屬於哈佛圖書館藏品。」

霍頓圖書館副館長埃茲(Anne-Marie Eze)表示，被摘除下來的皮膚現在「安全地存放在哈佛圖書館」，最終會與法國當局商討如何確定「最終的尊重處置」。

哈佛大學英語教授與書籍史學者普萊斯(Leah Price)說，現在看來用人皮裝幀書籍是很可怕及恐怖，但現在仍有不少地方使用動物的皮來裝幀。

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