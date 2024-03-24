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聯航意外頻傳 FAA擬開鍘：禁開新航線、新客機不予認證

編譯盧炯燊／綜合23日電
由於飛安事故頻仍，FAA加強對聯航的監管，並限制聯航開闢新航線。(路透)
由於飛安事故頻仍，FAA加強對聯航的監管，並限制聯航開闢新航線。(路透)

美國聯合航空(United Airlines)最近接連發生安全事故後敲響了警鐘，負責監管的「聯邦航空管理局」(FAA) 已加強對該公司的審查，包括聯航的一些工作流程、手冊及設施等。

彭博社更引述知情人士表示，FAA最近幾天已與聯航的領導層討論可能採取的臨時行動，其中考慮採取措施阻止聯航增長過快，包括不批准增加新航線，也不會對新交付的客機給予認證。

對於有關報導，FAA於23日發聲明表示，該機構的安全保證系統，會定期監控航空公司在各個方面的營運情況，但沒說明是否已對聯航採取行動。

聲明說，FAA重點關注航空公司遵守適用法規的情況；識別危害、評估及減輕風險的能力；並有效管理安全。

聯航則拒絕置評，只表示在最近發生幾起安全事件後，安全監管機構將加強對該公司的審查。負責企業安全的副總裁強生(Sasha Johnson)表示，FAA將檢查「我們營運的多個領域，以確保乎合安全方面的各個規定。」

她在給員工的備忘錄說，「在未來的幾星期內，將會開始看到FAA更多地參與我們的營運，他們會審查我們的一些工作流程、手冊和設施。」又說「歡迎他們的參與、非常願意聽取他們的意見及了解他們的發現，以及對我們需要改善的看法，以使我們更安全。」

強生又說，FAA將暫停對新接收飛機認證活動，但她沒有提供細節。

聯航最近連串發生的問題，包括3月15日一架波音737飛機在俄勒岡州降落後，發現一大塊鋁外殼從飛機腹部脫落。3月9日一架客機在從休斯頓喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)起飛時引擎起火。另一架客機離開舊金山時輪胎脫落，改飛往洛杉磯並安全降落。

舊金山 洛杉磯 俄勒岡州

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