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羅訴韋德案推翻後 全美墮胎案例反增

記者顏伶如／綜合報導
研究報告指出，「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭最高法院推翻後，全國墮胎案例與墮胎率雙雙增加。圖為醫生探測母親腹中胎兒的心跳。(美聯社)
研究報告指出，「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭最高法院推翻後，全國墮胎案例與墮胎率雙雙增加。圖為醫生探測母親腹中胎兒的心跳。(美聯社)

墮胎權研究團體「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)19日公布報告指出，保護墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年6月遭最高法院推翻後，僅管有14州在2023年幾乎全面禁止墮胎，但全國墮胎案例與墮胎率雙雙增加。2023年裡，美國有100多萬件墮胎案例，較2020年增加10%，並創下過去十多年來墮胎率新高。

報告指出，在2023年，使用於妊娠10周以下、服用兩劑藥丸的藥物墮胎，占所有墮胎案例近五分之三。相較之下，2020年藥物墮胎只占所有墮胎案例的53%。

「葛特馬赫協會」調查發現，「羅訴韋德案」被推翻後，依然可以合法墮胎的州，墮胎診所紛紛增聘人手，延長門診時間，並且增加診所數量，保護墮胎權倡議團體則增加經費，協助婦女跨州墮胎。

報告指出，禁止墮胎的數州，嚴格限縮婦女墮胎，但允許合法墮胎的州則擴大提供經費與實際運作等方面的支援，讓墮胎變得更加簡便，起到平衡作用；已頒布禁止墮胎令的州，緊鄰其他州如果仍然可以合法墮胎，當地墮胎案例增加幅度最明顯；大致來看，只要是仍然可以合法墮胎的州，2023年墮胎案例均有增加。

「葛特馬赫協會」研究發現，2023年累計超過64萬2000例藥物墮胎，是透過正式的醫療機構取得墮胎藥丸，但服用墮胎藥丸的實際案例數量可能更高，因為某些婦女是透過社區組織或海外管道取得墮胎藥丸。

研究人員指出，遠距醫療(Telehealth)在過去幾年漸趨熱門，可能是藥物墮胎變得越來越普遍的原因。

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