NCAA三月瘋開鑼 北卡首度獲准線上投注

一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。圖為新澤西州居民17日在在大西洋城賭場下注，參加大學籃賽的輸贏。(美聯社)

人稱「三月瘋」(March Madness)的全美大學體育聯盟(NCAA )籃球錦標賽將於19日開打，而在今年，北卡羅來納州 的民眾也將能加入合法博彩行列；這是允許合法體育博彩州數量連續第六年增加，目前已共有38個州和首都哥倫比亞特區允許線上投注。

北卡民眾今年開始，將首次能透過手機APP或電腦，對男子和女子籃球錦標賽下注，但在2018年，美國最高法院裁定1992年禁止運動博彩命令違憲，為合法運動博彩之路清空障礙州前，僅有內華達州的民眾可以合法對美國大學籃球聯賽下注。

體育博彩則因州而異，有十幾個州禁止對本州大學賽事進行投注；其中，康乃狄克、麻薩諸塞、羅德島和佛蒙特四州平時禁止對本州大學投注，但錦標賽例外；有些州只允許對比賽結果進行投注，但不允許對特定球員表現下注。

一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。(美聯社)

其他州則不僅允許對特定大學比賽結果進行投注，還允許對像是特定球員的得分、籃板和助攻數等各種細項進行投注；但NCAA擔心這種投注可能會導致包括騷擾大學運動員，以及對球員心理健康造成壓力等問題，甚至還可能會誘使球員為自己下注或打假球來增加賠率。

雖然球迷長久以來，就經常在辦公室或親朋好友之間填寫預測結果下注，但這類非正式的賭盤也逐漸被合法博弈取代。根據美國博彩協會(American Gaming Association, AGA)數據，2023年透過合法博彩網站對所有體育項目的投注總額超過了1210億元，較2022年成長了30%；體育博彩營運商在支付獎金後，則賺入了110億元，較前一年的約75億元高出許多。

AGA估計，2024年NCAA男子和女子籃球錦標賽的合法體育博彩投注，將達27億美元。

AGA副總裁福爾曼(David Forman)表示：「『3月瘋』是體育博彩年度最大的獨立賽事。」

「超級盃 」(Super Bowl)雖然也吸引大量堵住，但這畢竟只是兩支球隊間的一場比賽；相對之下，NCAA一級男子和女子籃球錦標賽，共有136 支球隊，並要在三周內進行134場比賽。