我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駕駛抱怨阻塞交通 金山海灣大橋擬自行車僅周五-周日上橋

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

NCAA三月瘋開鑼 北卡首度獲准線上投注

編譯尤寶琪／綜合17日電
一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。圖為新澤西州居民17日在在大西洋城賭場下注，參加大學籃賽的輸贏。(美聯社)
一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。圖為新澤西州居民17日在在大西洋城賭場下注，參加大學籃賽的輸贏。(美聯社)

人稱「三月瘋」(March Madness)的全美大學體育聯盟(NCAA)籃球錦標賽將於19日開打，而在今年，北卡羅來納州的民眾也將能加入合法博彩行列；這是允許合法體育博彩州數量連續第六年增加，目前已共有38個州和首都哥倫比亞特區允許線上投注。

北卡民眾今年開始，將首次能透過手機APP或電腦，對男子和女子籃球錦標賽下注，但在2018年，美國最高法院裁定1992年禁止運動博彩命令違憲，為合法運動博彩之路清空障礙州前，僅有內華達州的民眾可以合法對美國大學籃球聯賽下注。

體育博彩則因州而異，有十幾個州禁止對本州大學賽事進行投注；其中，康乃狄克、麻薩諸塞、羅德島和佛蒙特四州平時禁止對本州大學投注，但錦標賽例外；有些州只允許對比賽結果進行投注，但不允許對特定球員表現下注。

一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注...
一年一度的大學籃賽「三月瘋」季節開始，許多州趁此開放運動賽事賭博，居民可合法下注。(美聯社)

其他州則不僅允許對特定大學比賽結果進行投注，還允許對像是特定球員的得分、籃板和助攻數等各種細項進行投注；但NCAA擔心這種投注可能會導致包括騷擾大學運動員，以及對球員心理健康造成壓力等問題，甚至還可能會誘使球員為自己下注或打假球來增加賠率。

雖然球迷長久以來，就經常在辦公室或親朋好友之間填寫預測結果下注，但這類非正式的賭盤也逐漸被合法博弈取代。根據美國博彩協會(American Gaming Association, AGA)數據，2023年透過合法博彩網站對所有體育項目的投注總額超過了1210億元，較2022年成長了30%；體育博彩營運商在支付獎金後，則賺入了110億元，較前一年的約75億元高出許多。

AGA估計，2024年NCAA男子和女子籃球錦標賽的合法體育博彩投注，將達27億美元。

AGA副總裁福爾曼(David Forman)表示：「『3月瘋』是體育博彩年度最大的獨立賽事。」

超級盃」(Super Bowl)雖然也吸引大量堵住，但這畢竟只是兩支球隊間的一場比賽；相對之下，NCAA一級男子和女子籃球錦標賽，共有136 支球隊，並要在三周內進行134場比賽。

NCAA 北卡羅來納州 超級盃

上一則

庇護城吃不消 芝加哥開始驅離無證客 4月底要趕2000多人

下一則

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

延伸閱讀

中國地質大學教授用AI寫論文？忘刪GPT提示詞惹疑

中國地質大學教授用AI寫論文？忘刪GPT提示詞惹疑
棒球／維克森林大學單場投10次觸身球 平NCAA紀錄

棒球／維克森林大學單場投10次觸身球 平NCAA紀錄
北卡客家同鄉會 美食迎新春

北卡客家同鄉會 美食迎新春
北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

北卡、維州、加州共和黨初選 首重移民議題

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事