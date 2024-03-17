募款餐會接力…川普銀彈告急 海湖莊園成富豪聚會所

川普(右)目前籌集的競選資金約4000萬元，遠不如拜登的1.3億充沛。(美聯社)

前總統川普 面對自己與共和黨籌到的競選經費為4000萬元左右，差拜登 總統一方的1億3000萬元遠甚，所以目前在佛州海湖莊園辦募款餐會一周至少三次，另鼓吹自己再當選會替大金主減稅等做法，盼望這類「魅力攻勢」能為自己籌到競選資金，彌補自己與拜登銀彈方面的差距。

紐約時報16日報導，知情人士透露，川普在募款餐會上並未向與會者要錢，賓客裡有甲骨文(Oracle)共同創辦人艾利森(Larry Ellison)、糖業巨擘范居爾(Pepe Fanjul)之類的億萬富豪；但川普選戰陣營謀士及政治行動委員會盼望，這類餐會最後能取得政治及捐款方面的紅利。

進入總統普選選戰，川普在民調方面領先拜登，但拜登有現任優勢，就吸金及經營選戰方面，要早於川普。

雖說多年來自稱取得龐大財富，誇口想要抽乾華府泥沼，但極講做生意的川普現正再度靠著向他人要錢來打選戰；海湖莊園目前變成億萬富豪等有錢人的聚會所，人人有自己的盤算。這些共和黨大金主心裡想的是川普2017年簽字立法的減稅配套法案，到2025年就屆期失效，另拜登矢言絕不替這些全國收入最高的人延續該法案。

競選資金對總統選舉往往不那麼重要，選民自然而然會注意到總統候選人，尤其是川普，重要戰場州到秋天都被選舉廣告淹沒。

只是近來的總統選戰結果都差距極小，錙銖必較，川普準備面對民主黨 今年競選超級大撒幣。本周末光是單一一個工會，就宣布要斥資2億元，金額是川普主要政治行動委員會手頭資金的十倍。資金方面的優勢，可以讓戰場州倒向民主黨，或者擴大民主黨的優勢。

川普圈子亟需現金，可以由一個跡象看出來：消息人士指出，至少兩名金主承諾今年捐七位數來支持川普，但川普一方希望他們能捐到八位數，也就是至少1000萬元。

當前時刻，對川普可謂危急存亡。他成為共和黨準總統候選人，卻面臨資金短絀，首先是政治獻金態勢不妙，另一方面是川普個人官司的費用；他最近因誹謗紐約作家卡洛爾(E. Jean Carroll)而被判交保證金9160萬元，還得馬上找到資源，支付紐約州判決他經商耍詐敗訴、得支付的罰金，他大概得交保證金4億5000萬元；此外，他積欠的律師費堆積如山，依當前速度，他的政治行動委員會夏季就會油盡燈枯。