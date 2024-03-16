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庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

隱瞞中國市場銷售壓力？庫克一席話 蘋果賠4.9億

編譯中心／綜合15日電
蘋果公司執行長庫克2018年在分析師電話會議上的一番話，被投資人提告，最後以4.9億元和解。(美聯社)
蘋果公司執行長庫克2018年在分析師電話會議上的一番話，被投資人提告，最後以4.9億元和解。(美聯社)

根據15日向加州奧克蘭地區法院提交的和解協議，蘋果同意支付4.9億元來和解一項集體訴訟，該訴訟指控蘋果執行長庫克隱瞞iPhone在中國需求下降的事實，欺騙投資人。這項和解協議還需要地區法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)的批准。

這項集體訴訟的起因是，蘋果公司於2019年1月2日出人意料地宣布，把季度營收預期下調，最多可達90億元，原因是中美貿易緊張所致。這是蘋果自2007年推出iPhone以來，首次下調營收預期。翌日，蘋果股價下跌10%，市值蒸發740億元。

就在預期營收下調之前，庫克在2018年11月1日的分析師電話會議上卻告訴投資者，儘管蘋果在巴西、印度、俄羅斯和土耳其等貨幣疲軟的市場面臨銷售壓力，但「我不會將中國歸入這一類別」。幾天後，蘋果卻通知供應商減少生產。

蘋果及其律師沒有立即回應對裁決發表評論的請求。

法庭文件顯示，蘋果公司否認對股價暴跌應該負責，但願意和解，以避免訴訟成本和干擾。

代表投資人提告的律師團隊成員威廉斯(Shawn Williams)稱，這次和解對於原告來說是一個相當好的結果。

和解協議涵蓋的，包括在庫克發表評論和營收預測期間兩個月內，購買蘋果股票的投資者。

蘋果在最近一個財年公布的淨利潤為970億元，這次和解支出相當於不到兩天的利潤。

主要原告是位於英格蘭諾維奇的諾福克郡議會，他們是諾福克退休基金的管理機構。代表股東的律師可要求支付和解金額最高25%的費用。

自蘋果2019年1月股價暴跌以來，該公司股價已上漲四倍多，目前市值超過2.6兆元。

投資 庫克 利潤

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