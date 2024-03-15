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路州「癌巷」長85哩 罹癌風險高7倍 罹慢性病比率多3倍

編譯陳韻涵／綜合14日電
路易斯安納州一條長85哩的「癌巷」(Cancer Alley)，居民罹癌風險是全美平均的七倍，據指與當地約200座化石燃料和石油化學工廠有關。圖為當地居民2020年3月在一家化工廠前示威。(美聯社)
路易斯安納州一條長85哩的「癌巷」(Cancer Alley)，居民罹癌風險是全美平均的七倍，據指與當地約200座化石燃料和石油化學工廠有關。圖為當地居民2020年3月在一家化工廠前示威。(美聯社)

路易斯安納州有一條長85哩的「癌巷」(Cancer Alley)，當地居民罹癌風險是全美平均的七倍，而診斷罹患慢性病、嬰兒出生體重不足的比率則是全美平均的三倍。

「癌巷」位於密西西比河畔的巴頓魯治(Baton Rouge)和紐奧良(New Orleans)之間，沿線屋主和居民將高致病率歸咎住處所在地；當地約有200座化石燃料和石油化學工廠，是西半球這類設施密度最高之處。

今年稍早，人權觀察(Human Rights Watch)報告詳述當地的高致病情況，而居民被謔稱為「死囚」。

人權觀察報告指路州和聯邦監管機未妥善監督，點名路州環境廳未解決化石燃料風險，也未達到政府保障環境和人類健康的最低標準；此外，聯邦環保署(EPA)未監督路州是否守法，未能保護當地環境與居民。

多年來，癌巷居民罹患癌症、生殖、婦產和新生兒健康併發症及呼吸道疾病的比率偏高。

人權觀察報告重點分析癌巷的九個社區，人口超過156萬人，結果發現癌巷是全美因工業空汙而致罹癌風險最高的地區，高出全美平均逾七倍，當地嬰兒出生體重不足的數量是全美平均的三倍，早產情況則為全美平均的2.5倍。

71歲的莎朗·拉維尼(Sharon Lavigne)住在聖詹姆斯教區(St James Parish)的威爾康(Welcome)社區，她形容「我們正因吸入工業空汙而凋亡」，彷彿被判死刑，「好似火化，卻燒不盡」。

66歲的珍妮思·費蕭(Janice Ferchaud)在診斷出罹患乳腺癌後切除乳房，她希望外界知道癌巷居民的經歷，並將她與家人罹癌的原因歸咎於工業汙染。

83歲的癌居民泰勒(Robert Taylor)表示，妻子和母親等「數十名」親友都罹癌或癌逝。

除了前列腺癌、肝癌和乳腺癌等癌症，孕婦也常出現死產、不孕症，兒童則罹患氣喘、支氣管炎和慢性鼻竇炎等。

路州癌巷並非全美唯一高風險區，非營利組織「清潔空氣工作小組」(Clean Air Task Force)2022年報告顯示，美國近1400萬人因有毒汙染物而面臨罹癌高風險。

乳癌行動(Breast Cancer Action)組織則表示，女性接觸致癌化學物質和干擾荷爾蒙的化學物質時，可能影響其罹患乳癌的風險，尤其是在青春期等關鍵發育期接觸更危險。

哈佛大學2021年的研究指出，2018年至少800萬人因化石燃料汙染而死，占全球死亡人數的18%。

癌症 石油 路易斯安納州

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