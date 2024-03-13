傳美商務部撤銷許可喊停 英特爾晶片可續供華為

消息人士透露，晶片 大廠英特爾(Intel)暫時保住向中國科技巨頭華為 供貨的許可，現在有更多時間可向這家遭華府出重手制裁的電信公司，出售價值數億美元的晶片。

路透12日引述兩名消息人士報導，拜登總統長期以來受到外界不停施壓，要求他撤銷川普主政時期授予的供貨許可證。這項許可使英特爾持續供應先進中央處理器給華為，讓華為用於生產筆電上。

英特爾的競爭者超微(AMD)指出，該公司並未獲得向華為出售類似晶片的許可，這不公平；美國對中國鷹派人士則尋求中止對華為的所有晶片銷售。

英特爾暫時保住銷售晶片給華為的出貨許可，但英特爾的競爭者無法獲得同等待遇，顯示隨著美國設法限制北京取得美國先進技術，尤其是華為這個遭美國嚴厲制裁的公司，企業正面臨不公平和不確定的局面。

資料顯示，這已使華為在全球筆電市場維持一小部分市占，而且持續成長中，但超微被剝奪向華為銷售價值數億美元晶片的機會。

英特爾、華為、美國商務部 及白宮對此拒絕置評，超微並未回覆路透社記者的置評請求。

前總統川普政府2019年將華為列入貿易限制名單，理由是華為涉嫌違反制裁規定。美國企業不得向該名單中的公司出售任何產品。

但2020年底，在川普卸任前不久，商務部授予含英特爾在內一些美國供應商特別許可，准許對華為出售某些產品。

消息人士說，在2021年初拜登上任後，超微也申請類似銷售晶片的許可，但從未收到答覆。

消息人士和匿名美國官員指出，商務部去年底前已擱置撤銷許可的計畫，但未說明原因。不過消息人士說，這些計畫之後可能恢復。