CNN：若現在大選川普就能贏 拜登連任機率剩一半

有線電視新聞網(CNN)10日報導，以目前局勢，今年11月大選，拜登 總統一定會對決前總統川普 ，但現在跟2020年拜登在整個選戰中都被看好勝過川普，有所不同，目前他連任的機率只差不多一半，拜登在最近民調 中都落後，他的支持者真要有所警惕與覺悟：川普真可能奪回白宮。

全國民調指出，拜登在三大搖擺州的亞利桑納、喬治亞及威斯康辛的民調，目前都告落後川普，雖然幅度都在誤差範圍內。拜登2020年選舉時在這三個州，勝幅都不到一個百分點。

拜登在州級民調表現更糟，在陽光帶(Sun Belt)戰場州，如亞州、喬治亞及內華達都落後五個百分點，甚至更多。

假如拜登前述各州都輸，若能拿下2020年他贏的其他各州，他在選舉人團票還會以270對268票取勝。問題在工業州的密西根，過去六個月的民調平均值顯示他落後四個百分點。

換句話說，這些民調都顯示川普領先，不管幅度多小，但川普現在就選，能贏得足夠的州，在選舉人團票數取勝，當上總統。

民眾表示，國家面臨的首要難題，要不是與經濟有關，就是移民。川普就這兩項議題受任何程度要高於拜登。假如消費者情緒持續改善，或者跨越邊境人數減少，拜登迎戰川普會取得動力，這是有可能的，但沒人敢打包票。

接下來還有一點不利因素，拜登是二戰以來，任期到這時候、人氣最低的現任總統。他的施政支持率只在40%或更低之間來回，拉不起來。兩位近代現任總統到任期這個時間點，施政支持率在這麼低的的總統，就是川普及1992年的老布希，兩人都在11月選舉中落敗。

很多民主黨人說，不能只看拜登的執政支持率，他的對手川普也一樣不受歡迎，不喜愛比率高於喜愛。

這麼說很公平，但諸多民調，包括最近的福斯新聞網、紐約時報及華爾街日報做的，都指出川普受喜愛程度，要高出拜登幾個百分點。這一點又跟2020年所見大不相同。

這一點意味，拜登只贏得兩人都討厭的選民選票，不足以獲勝。他要在這批選民中大幅勝出，才能彌補自己受歡迎度方面的赤字。

還有八個月的競選，拜登定然可以彌補差距。但跟大多數選戰不同點，在兩大政黨的候選人界定都已很清楚。對川普或拜登未有看法的選民不到5%。

要讓更多人反對川普，拜登的最佳指望，端賴川普被起訴的四樁刑事案件。除開紐約艷星封口費一案，那些案件的開始審判期大多還沒確定，實在不清楚假如川普在其中一案被判有罪，能造就多大差別。

紐時民調指出，大多數(53%)可能出來投的選民表示，他們認為川普已犯聯邦重罪；但同一份民調顯示，川普在可能投票選民中支持度高出四個百分點。川普能在民調中領先，是因為18%的支持者認為他犯聯邦重罪，但依然支持他。統計數據如此，值得拜登支持者憂心，原因在假如一些選民明知川普犯聯邦重罪但依然投票給他，那怎麼可能讓他們改變心意？